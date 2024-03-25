По Киеву могли прилететь корейские ракеты – украинский эксперт

Анатолий Лапин.  
25.03.2024 19:55
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, КНДР, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия могла ударить по Киеву северокорейскими баллистическими ракетами KN-23.

Об этом в эфире «24 канала» заявил украинский военный эксперт Петр Черник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия могла ударить по Киеву северокорейскими баллистическими ракетами KN-23. Об этом в эфире «24...

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По мнению Черника, это также могла быть корабельная гиперзвуковая ракета «Циркон».

«Если действительно ракеты запущены из Крыма, то мы понимаем, что это несколько сотен километров, это довольно далеко, П-800 «Оникс», есть у них такая ракета, декларируется дальность поражения до 800 километров, но у нее относительно более низкая скорость относительно другой баллистики – это где-то 2700-3300 километров в час.

Глядя на то, что все произошло невероятно быстро, то наиболее вероятно, это KN-23, корейский аналог «Искандера», которые декларируются в скорости почти 9000 километров в час. Это очень много, и сбивать такую баллистику очень и очень тяжело.

Плюс, вполне возможно, что они сумели корабельную ракету «Циркон», которая предусмотрена, в первую очередь, для тяжелых фрегатов 22350 «Адмирал Головко» – там есть универсальная стрелковая установка, а также для самых новых подводных лодок класса «Ясень».

Но если они сумели этот пусковой контейнер каким-то способом модифицировать, снять с морского базирования и поставить на автомобильное шасси, то возможно и эта ракета. Наиболее вероятно, что это что-то из этих двух: или KN-23, или «Циркон», – заявил Черник.

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