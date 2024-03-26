По Киеву не бьют слишком сильно, чтобы не завлечь НАТО – российский полковник

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия наносит удары возмездия ровно настолько, насколько это позволяет не эскалировать конфликт, чтобы не вовлечь в него НАТО.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил полковник в отставке, спецназовец Анатолий Матвийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

По мнению Матвийчука, если удары по ключевым украинским городам и центрам принятия решений будут слишком жесткими и решительными, НАТО может принять решение о еще большем вовлечении в конфликт.

«Военный аспект заключается в том, что если мы сейчас применим удары по той же столице – по Киеву, по второй столице – по Львову, это дает предпосылки военной эскалации конфликта в глазах НАТО: «Посмотрите, что они творят – они разбивают столицу правителя Украины Зеленского, нам необходимо срочно увеличить помощь»… Мы неправильно понимаем ответную реакцию. Вот, самый мощный удар по инфраструктуре Киева, Киевской области нанесен. Это ответ? Это – ответ. Я думаю, что там мало не покажется. Второе – мы разрушили все, точечно, военные объекты инфраструктуры в Одессе, но Оперный театр стоит и там дают концерты. Мы разрушили взлетно-посадочные полосы во Львове, в Тернополе, в Винницкой области, Черкасской. Это – наш ответ. Правда, не такой, как нам хотелось бы – не картинный, не голливудский. Но тихим сапом мы наносим поражение и снижаем боевой потенциал Украины», – заключил Матвийчук.