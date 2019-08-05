По Кличко хотят ударить с тыла

05.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Офис президента Владимира Зеленского работает с депутатами Киевсовета, чтобы те инициировали обращение на имя президента Украины и Верховной Рады о смещении Виталия Кличко с занимаемой должности главы КГГА, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает телеграм-паблик “Легитимный” со ссылкой на собственные источники в Киевсовете.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Задача ОП заключается в том, чтобы сместить акцент, что снимает его Президент не по своему желанию или инициативе главы ОП Андрея Богдана, а по просьбе местных депутатов или даже общественности (для этого варианта думают зарегистрировать петицию на сайте КГГА с просьбой местных депутатов вынести это на голосование), – говорится в сообщении.

“Легитимный” связывает отлет Кличко с территории Украины и перенос заседания Киевсовета с идущими в настоящий момент торгами вокруг должности руководителя украинской столицы.

“Сейчас идут «торги» и прорабатывают варианты. Кличко не просто так улетел и перенёс заседание Киевсовета. Он пытается выторговать себе время и использует внешнее влияние и западных лоббистов в «битве за Киев», – говорится в сообщении телеграм-паблика.

Также сегодня стало известно о том, что НАБУ начало расследование по фактам, озвученным на последнем брифинге главы Офиса президента Андрея Богдана. Напомним, чиновник рассказал о том, как один из “смотрящих” в Киевсовете предлагал ему взятку в размере 20 миллионов долларов за то, чтобы Виталия Кличко не увольняли с должности главы КГГА.

Как сообщает уже упомянутый телеграм-паблик “Легитмный”, “Богдан начал перехват информационной повестки, причём делает это красиво и с больной темы для украинцев. VIP-коррупция находилась всегда в тени информационных тем и очень редко всплывали факты, а тут сразу такое громкое дело. Причём сумма взятки, которую предлагали, демонстрирует уровень взяткодателя. Главе Офиса нужно сместить акценты, и он мастерски это делает. Наш источник из окружения «ОП» сообщил, что делу будет дан ход, и скоро мы узнаем много интересных фактов. Сейчас из Андрея Богдана будут делать принципиального «честного» политика, не продавшего интересы Украины”, – уверены источники паблика в высших эшелонах украинской власти.

Напомним, ранее Виталий Кличко ездил в США, где пытался заручиться поддержкой Рудольфа Джулиани – человека из окружения Дональда Трампа.