По количеству обстрелов полгода Зеленского оказались страшнее агонии Порошенко

26.12.2019, Донецк, Сергей Вредников

Президент Украины Владимир Зеленский, пришедший к власти на волне антивоенных лозунгов, в агрессии против народа Донбасса переплюнул последние полгода каденции своего кровавого предшественника по всем показателям.

Об этом во время «Прямой линии» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить о признании, этот вопрос на данном этапе вынесен для нас в некую особую зону. При этом мы прекрасно понимаем, что сейчас у нас есть возможности минской площадки, которые мы задействуем по полной программе.

Что касается позиции против национализма, фашизма в любых его проявлениях – вы знаете, это было одной из причин, почему Донбасс с этим не согласился в 2014 году.

И сейчас ничего не поменялось, поэтому мы будем использовать все возможности, которые у нас будут, чтобы противостоять этому», – заявил Пушилин.

Кроме того, он отметил, что не питает иллюзий касательно сменившего Петра Порошенко на президентском посту Владимира Зеленского и его команды.

«Мы отнюдь не наивные люди, мы прекрасно понимаем, чего стоит нынешняя, новая уже киевская власть. Никаких иллюзий», – подчеркнул глава ДНР.

Он также привёл статистику по обстрелам, разрушениям, погибшим и раненым мирным жителям, согласно которой, показатели полугода правления Зеленского превышают последние полгода Порошенко.

«Мы продолжаем участвовать в переговорном процессе, мы прекрасно понимаем, что для нас это возможность сделать так, чтобы ту свободу, которая у нас есть по факту, признал весь мир. Как раз этому может способствовать минский процесс. Поэтому для нас он ещё важен», – добавил Пушилин.