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Новости Украины

Практически ежедневно в сводках Минобороны РФ появляются сведения об уничтожении боевиков националистических подразделений ВФУ – таких как «Азов», родственный ему «Кракен» и «Айдар».

Так, 19 августа появилось сообщение, что ВКС России поразили пункты временной дислокации нацформирований «Азов» в районе Николаевки и «Айдар» в районе Соледара — уничтожено более 50 националистов и 12 единиц военной техники.

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«В районе населенного пункта Андреевка Харьковской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям националистического формирования «Кракен» и подразделения иностранных наемников, уничтожено более 100 боевиков, в том числе до 20 американских наемников», – говорится в сводке от 20 августа.

Можно не сомневаться, что сообщения о том, что очередная партия убийц-террористов отправилась к Бандере, относят к разряду хороших новостей не только в русском Харькове, но и, например, в Конотопе.

Именно там формируется 58-я мотопехотная бригада, солдат которой на севере Харьковской области, под освобожденными на днях Удами, показательно расстрелял заградотряд, состоящий из «кракенов».

От рук националистов погибли около 100 солдат ВСУ, покинувших свои позиции. Палачи-каратели – это одна из функций, с которой нацистские формирования справляются на отлично. Так же, как с грабежами и убийствами мирного населения. Когда же доходит до боевых действий, все оказывается далеко не так однозначно.

«Я не могу сказать, что мое подразделение — какое-то специально обученное, в нем нет абсолютно никакой крутости. А то, что говорят в эфире украинского ТВ, это фейковая информация. Мне кажется, у нас нет такой возможности победить российскую армию», – так охарактеризовал боевые качества сослуживцев пленный командир взвода спецподразделения «Азова» «Кракен» Дмитрий Стрельников. «Уровень подготовки бойцов «Кракена», если брать по пятибалльной системе, – два. Умели собирать, разбирать автомат и стрелять из автомата. В принципе вся боевая подготовка», – добавляет он.

Можно сказать, что миф о непобедимых «кракенах» сдулся, да и физически этот вид кровожадных тварей оказался на грани исчезновения. Передвижные морги на улицах Харькова и объявления в местных пабликах о заборе крови всех групп и резус-факторов тому свидетели. Вряд ли власти так заботятся о 200-х и 300-х из числа простых солдат ВСУ. Это привилегии «мотивированных» нацистов.

В связи с имиджевыми и физическими потерями укропропагандистам в срочном порядке потребовалась новая духоподъемная легенда.

Сейчас харьковские СМИ пытаются лепить ее из разведчиков дислоцирующейся в области 92-й Отдельной механизированной бригады имени атамана Ивана Сирко.



Кстати, ошметки подразделения «Кракен» теперь тоже официальные разведчики, относятся к ГУР ВСУ.

«Герои» из 92-й ОМБр называют себя «Бешкетныкы Сирка» (мелкие хулиганы, озорники Сирко).

На официальной странице 92-й ОМБр хвастливо признают, что «Бешкетныкы» неоднократно совершали преступления против населения Донбасса, в том числе в периоды перемирия:

«Свой взвод они назвали «Бешкетники Сірка» еще задолго до полномасштабного вторжения рашки. Находясь в ротациях на востоке, им приходилось иногда выходить за рамки установленных правил «перемирия» и делать свою работу, чтобы личный состав и техника были в строю. Иного выбора враг не оставлял. Побратимы так и говорили: «ребята озорничают».

При этом «бешкетныкы» цинично заявляют, что их цель – месть за «Харьков, Мариуполь, Донбасс, гибель побратимов и детей».

Разведчики считают себя последователями «оборотня» Сирко.

«Те, кто к нам присоединяется, – люди незаурядные, уже с опытом и мотивацией – единомышленники. И у каждого есть наш шеврон (уже традиция), на котором изображены череп и волчья морда. Ведь мы верим, что Сирко был характерником и умел перевоплощаться из человека в животное и наоборот и наводить на врага ужас, а мы – последователи великого атамана», — гордятся последователи «волка-оборотня».

Следует отметить, что Сирко для харьковской бригады тотем неоднозначный. Неизвестно, что там у него было со сверхспособностями, зато доподлинно известно, что атамана-предателя в 1666 году с позором гнали от городских ворот верные русскому царю харьковские казаки. То есть Сирко был отнюдь не защитником, а, по сути, врагом города.

Как, собственно, и его сегодняшние поклонники, кандидаты на место в клетке Мариупольского трибунала. На котором ответят и за Донбасс, и за Харьков.

Здесь стоит обратить внимание на один казус, не вписывающийся в современный украинский идеологический конструкт: буквально через четыре года после Харькова Сирко присягнул на верность московскому царю, которому больше не изменял до конца жизни.

А пока «оборотни» проходят денацификацию по местам расположения. В частности, транспортное средство с их фирменной эмблемой попало в кадр во дворе разрушенного харьковского Дворца культуры железнодорожников. Туда ранним утром 18 августа удачно прилетел российский «Искандер». И это не может не радовать, поскольку нацисты всех мастей представляют смертельную опасность для мирных горожан.

В Харькове с 22 августа значительно увеличивают продолжительность комендантского часа, теперь он будет продолжаться половину суток, с 19.00 до 7.00 следующего дня. А в честь «национального праздника», Дня независимости, харьковчан запирают в домах с вечера 23-го августа до утра 25-го. Люди с ужасом ждут эскалации насилия в городе. В марте-апреле продолжительный комендантский час оказался чрезвычайно удобным для бандитов из числа «защитников».