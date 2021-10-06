По ком звонит колокол одесской киностудии?

Новости Украины

Тот факт, что бутафоры Одесской киностудии не делают больше на заказ гробы, чтобы выжить, говорит не о том, что киностудия процветает, а о том, что гробы берут дешевые, у халтурщиков – не все ли равно, что отправится в печь крематория.

А теперь по сути.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Этот гаденыш, министр культуры Украины и бывший совладелец Одесской киностудии Александр Ткаченко, изначально занял выгодную для «адекватников» позицию. Хотела, было, сказать, позицию целки. Но это бульварно, поэтому скажу по-другому – позиция Ренаты Литвиновой. Со всей ее музыкой сфер, оторванностью от мира быдла, и типа «я на той ступени, до которой вам не дотянуться». Блаженного не бьют, короче.

На заре карьеры сидел в телевизоре, внушая зрителю, что украинский дубляж – это утонченно и эксклюзивно, а не русская штамповка, и если украинцы заняты таким делом, то не могут же в схронах, дожевывая русских младенцев, правда?

Причем, перевод на мову Фон Триера не мешал Ткаченко работать в Москве заместителем гендиректора РЕН-ТВ, это же естественно, правда?

А на Украине, 11 лет занимая должность генерального директора группы «1 + 1 медиа», упоротейшего холдинга, принадлежащего Коломойскому, не гнушался продюссированием российских фильмов – от одиозного «Высоцкий. Спасибо, что живой »до популярного мыла. Однако в 14-м году, «внезапно», призвал украинские телеканалы отказаться от трансляции российских сериалов. Но он же просто против войны, как Джон Леннон, правда?

Когда враги Ройтбурда кричали «Нам не нужен дерьмописец!», Он тоже не оппонировал им «Вату сжечь!», А интеллигентно пояснял, что вы просто еще не доросли до всех граней куска дерьма, и если украинцы заняты созерцанием лобкового волоса кистью Ройтбурда, то не пойдут резать сепаров, правда?

Став председателем правления ЗАО «Одесская киностудия», поначалу он предусмотрительно и носа не казал в свои новые владения. Тогда как его амбассадоры и легендарных киностудийных собак потравили, и разбазарили всю костюмерную, сдавая блядям в аренду платья Миледи из «Трех мушкетеров», а фашистское обмундирование Корчинскому для акций; архивную пленку ящиками выносили на свалку, не говоря уже о том, сколько талантливейших кинематографистов вышвырнули из профессии или свели в могилу.

Ткаченко нет – он в перчатку Веры Холодной не сморкался, а лишь очки поправлял да «морщинку мудреца» на лбу почесывал – мыслитель! Он типа со своим уставом в чужой монастырь не лез, а просто поставил у входа на киностудию, прямо под логотипом с корабликом, украинский национальный костюм. Мол, при «совке» же тоже гопак по ТВ показывали и никто не умер, что тут плохого, правда? Ну и «адекватники», как всегда – и действительно, а чего тут плохого? Хата, мальва, садок вышнэвый и вообще, мы как напьемся, так «Гандзю рыбку» поем (они – да, поют).

И ничего, что протестующих против акционирования киностудии не замечали, как мусор – так не расстреливали ж, правда? Гробы, как в 90-е, в бутафорских цехах уже не делали, а лишьжуев ублажали по праздникам, заманивая их детишек в новомодные фотозоны на месте уничтоженного, когда-то единственного в Союзе бассейна для комбинированных морских баталий (уникальный павильон звукозаписи уродцы из «Джентльмен-шоу» еще раньше сожгли…).

В общем, все знали, что по факту киностудия и так принадлежит «хорошему интеллигентному» Ткаченко. Так что в этом смысле очередной «выстрел» Pandora Papers в роли министра культуры разве что роль рояля в кустах. Просто еще больше людей узнало, что этот «голубой воришка» тоже поднаторел в оффшорных схемах.

Если раньше СМИ приписывали ему только 25% акций Одесской киностудии, то по данным Pandora Papers, на самом деле он владел 50% – не самолично, а через подставную компанию Cinema Love Ltd, продолжая строить из себя ту самую артхаусную целку. Акции он, кстати, продал. А теперь оправдывается: «Я был владельцем Одесской киностудии в различных пропорциях с 2006 года. Как можно закупить что-то у себя, я не знаю. А компания, которая вспоминает, легальная компания, семья в Англии, она в открытых реестрах. С 2020 года я не являюсь владельцем Одесской киностудии ».

Понимаете, легальная компания, купил легально, продал легально. Он в этой категории мыслит. А то, что детство свое (наше!) Продал, Жеглова с Шараповым, «Крылатые качели», весну, которая больше не наступит на Заречной улице, продал, то как бы не в счет… Продал под все, что угодно, только не кино . Продал вместе с тем самым корабликом и рындой. Дилинь! Слава Украине! Министр культуры продал…

А может быть взамен этот преступник снял какое-нибудь выдающееся украинское кино? ..

Знаете, так как словами все равно не описать, как охватывает при понимании, что на самом деле произошло, попытаюсь встать на позиции украинских нуворишей. У них же США ориентир, пусть представят, что какой-нибудь фермер-миллионер из Айовы купит Голливуд, сравняет его с землей и засеет кукурузой. А впрочем, неудачный пример. Героям слава!

Президент Зеленский и министр Ткаченко – два фигуранта офшорного скандала.