По ком звонит колокол: в Севастополе срывается строительство важнейшего объекта

08.01.2019, Севастополь, Галина Шершнева

Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) рассматривает 5 апелляционных жалоб по итогам конкурса на подряд на строительство онкодиспансера в Севастополе.

Об этом в эфире youtube-канала «ФорпостТВ» заявила сенатор РФ от Севастополя Ольга Тимофеева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю ненадлежащим подрядчика, который был определен по итогам электронных торгов на строительные монтажные работы по онкологическому диспансеру. Уставной фонд в один миллион рублей и единственный штатный сотрудник вызывают предположения нехорошего толка — о том, что это очередная мошенническая схема, которая может закончиться очередным уводом бюджетных средств и отправкой проекта в долгострой», – сказала Тимофеева.

Она намерена добиваться захода на объект надлежащего подрядчика, имеющего опыт реальной работы и способного выполнить поставленную задачу. Сенатор утверждает, что такую позицию поддерживает вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак.

«К этому вопросу нужно будет вернуться, показать действия правительства и результаты, к которым они привели, и отыграть эту схему назад. Правительство ставит задачу не построить объект, а освоить в конце года авансовые средства. Ситуация по онкодиспансеру – это не просто звоночек, это колокол. Вопрос в фокусе внимания президента, председателя Совета Федерации», – сказала Тимофеева.

Напомним, что ранее правительство Севастополя провело конкурс на подряд на строительство онкодиспансера, однако на него не заявились компании, внушающие доверие. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников признал, что сроки начала строительства сорваны, а средства, выделенные из бюджета России в 2018 году, перенесены на следующий год.

Строительство онкодиспансера предусмотрено федеральной целевой программой развития Крыма.

Согласно техническому заданию, объект должен быть построен в районе Фиолентовского шоссе, 15. Срок окончания работ – до 1 декабря 2021 года. Стоимость контракта – 2 миллиарда 396 миллионов рублей. Заказчиком строительства онкодиспансера выступает государственное бюджетное учреждение «Дирекция капитального строительства».