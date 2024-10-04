По коридорам режима Молдовы расползается страх

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

По требованию Службы информации и безопасности Молдовы на территории этой страны заблокированы ещё пять ресурсов, среди которых видеохостинг Rutube, порталы Yandex, Dzen, а также два сайта агентства Moldova 24, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

Rutube был последней платформой, посредством которой жители Молдовы могли смотреть российские телеканалы, в том числе на смарт-телевизирах, не прибегая к помощи VPN. Что касается Yandex, это единственная работающая платформа, которой пользуются водители и клиенты такси в Молдове. Приложение «Яндекс-Такси» пока ещё доступно для вызова машин, но накануне водители жаловались, что не могут получить доступ к порталу Yandex.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

Молдавские оппозиционные политики выразили возмущение этим решением.

«По коридорам президентуры расползается страх. Мы видим, что режим Санду перешел все границы. Спецслужбы очень стараются, чтобы обелить свою начальницу. Не дай бог кто-то еще раз прочитает о провалах власти и тотальных кризисах», – написал у себя в телеграм-канале лидер оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу.

Лидер другой оппозиционной партии «Гражданский конгресс», бывший советник президента Молдовы Марк Ткачук иронично предложил СИБ, чтобы не мучились с закрытием порталов, а также библиотек с киосками, просто вырубить электричество и перевести всю действующую власть на нелегальное положение.

«Это лучшее из решений. Народ не должен даже догадываться, какая у него власть, есть ли она вообще. В условиях, когда ни президент, ни правительство все равно ничем не управляют, такая модель подпольного господства более чем удобна. Сиди себе в уютном подполье и кассируй потоки. Никакой тебе критики! Никаких рисков», – написал Ткачук в своём телеграм-канале.

По его словам, нынешнему диктаторскому режиму осталось недолго.

«Еще несколько недель – и эта власть действительно уйдет на нелегальное положение. Вместе с этим инициативным СИБом. Правда, без явок и паролей, без всякой достойной и славной легенды. Под разноязыкий матерок во след», – пишет молдавский оппозиционный политик.