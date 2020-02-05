Под крики «Ганьба!» Зе-Рада отказалась от реинтеграции Крыма и Донбасса

05.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Верховная рада провалила голосование и вернула на доработку профильному комитету законопроект №2083-д, который должен урегулировать вопрос о выплате пенсий переселенцам и жителям Донбасса и Крыма.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно права на получение пенсий отдельным категориям граждан» представила депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Наталия Королевская. По её словам, данный документ является первым шагом к социальному миру на Украине.

Законопроектом предусматривается облегчение получения пенсии жителями Донбасса и Крыма, а также переселенцами. Согласно документу, для получения пенсии не надо будет предоставлять бумажные документы и предъявлять справку о статусе переселенца.

По мнению внефракционного депутата Олега Кулинича, если Рада хочет вернуть Донбасс и Крым, она обязана принять данный закон.

«Данный законопроект чрезвычайно важный, потому что он определяет порядок пенсионного обеспечения для внутренне перемещённых лиц. Потому что это большая проблема, которую давно уже надо решать. Эти люди имеют право и должны получать пенсию, как это предусматривает законодательства, но эта проблема не решается годами, её давно необходимо решать.

И если мы говорим о возвращении территорий и реинтеграции Донбасса, то мы обязательно должны обеспечить выполнение социальных обязанностей перед нашими гражданами», – призвал парламентарий.

Однако с резкой критикой закона выступил депутат от фракции «Голос» Владимир Цабаль.

«Если мы этот законопроект поддержим в первом, и, не дай Бог, во втором чтении, то мы посылаем неправильный сигнал стране-агрессору о том, что они будут пожинать все экономические блага, собирать с наших бедных соотечественников налоги.

Оккупант будет брать все блага, а социальные обязательства Украина гарантирует, что берёт на себя, в том числе и пенсионные обязательства. Этот сигнал будет подан, если этот закон будет принят в том виде, в котором он есть сейчас», – сказал парламентарий, добавив, что у страны нет денег на подобные инициативы.

Коллегу также поддержал депутат от «Европейской солидарности» Тарас Батенко.

«Агрессор забрал у нас Крым и Донбасс – это 20% ВВП, и порядка 25% промышленности. Те граждане, которые работают там, не платят взносы в пенсионный фонд Украины.

Мы ответственные граждане, давайте будем думать о реинтеграции. Но давайте подумаем, какую ношу вы возлагаете на граждан Украины, которые здесь, и которых вы представляете, как избранные народные депутаты Украины», – возмутился он.

В свою очередь, экс-глава Украинского института национальной памяти, депутат от «Европейской солидарности» Владимир Вятрович выразил мнение, что принятием этого закона Украина признает, что на её территории идёт гражданская война, а не «агрессия» России, как утверждает Киев.

После чего заместитель министра финансов Юрий Джигирь, который присутствовал на заседании, попросил парламент снять с рассмотрения этот закон и отправить на доработку, поскольку в бюджете не хватает на это денег.

В ходе голосования документ поддержали 184 депутата из 390 присутствующих, законопроект отправили на доработку.

По завершению голосования некоторые депутаты в зале начали скандировать: «Ганьба!»