По Крымскому мосту запустят коммерческие фургоны и порожние фуры – Хуснуллин

Любовь Смирнова .  
17.03.2023 20:05
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Транспорт, Украина


В ближайшее время откроют проезд по Крымскому мосту для автомобилей типа «Газель» и порожних грузовиков с полным досмотром и прохождением контроля.

Об этом на совещании с президентом Путиным сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В ближайшее время откроют проезд по Крымскому мосту для автомобилей типа «Газель» и порожних...

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«Из хорошего хочу сказать, что буквально вчера, готовясь к поездке, мы с коллегами силового блока проговорили по Крымскому мосту и договорились: так как у нас Крымский мост в две полосы автомобильные полностью работает, только железнодорожная часть одна полноценно работает, и вторую часть мы с опережением срока делаем, мы вчера посоветовались, и если вы одобрите, наверное, начнём пускать уже небольшие машины, грузовики типа «Газель» с полным досмотром, потому что досмотровые мероприятия у нас позволяют это сделать, порожние грузовые машины тоже будем пускать. Тем самым, разгрузив всё-таки трассу на Ростов. Я думаю, что это для бизнеса тоже будет очень полезно», – отметил он.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что после теракта 10 октября через Крымский мост проследовали 83 тысячи автомобилей, через сухопутный коридор Ростов – Мариуполь – Мелитополь – Джанкой – 96 тысяч. При этом за прошлый год Крымский мост пропустил только в сторону Крыма 2,5 миллиона транспортных средств.

«Мы с коллегами из ФСБ, из Минтранса штудируем, шлифуем, соответственно, досмотровые процедуры с целью уменьшения количества времени на Крымском мосту», – заверил Аксенов и добавил, что в курортный сезон Крымский мост будет главной транспортной связующей с материком для приезда отдыхающих.

«В прошлом году было 6,5 миллионов туристов, конечно, логистика внесла свои коррективы, – указал Аксёнов. – Правительство Российской Федерации выделило деньги, 32 тысячи человек получили поддержку в размере МРОТ… На этот год просим также оказать нам поддержку в размере 2 миллиардов рублей».

Президент заверил, что поддержка туротрасли будет оказана, а транспортная доступность Крыма будет увеличена за счет строительства новых магистралей через новые регионы.

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