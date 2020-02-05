По Крыму и Донбассу Зе-банда действует по лекалам Порошенко

05.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Неработающий закон об особом статусе Донбасса, принятый еще во времена президентства Петра Порошенко, был продлен ориентированным на президента Владимира Зеленского парламентом ради того, чтобы продлить санкции против России.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил председатель Верховной рады, бывший политтехнолог президента Зеленского, Дмитрий Разумков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы говорим о то, что было сделано – Верховная рада достаточно быстро, консенсусно приняла решение о продолжении закона о так называемом особом статусе временно оккупированных территорий Донбасса. Однако, мы понимаем, что это не решение вопроса, это всего лишь создание условий для того, чтобы оставить санкции, чтобы продолжал работать «Минск», для того, чтобы создать почву для дальнейших переговоров в «нормандском формате». Состоялась первая встреча.

Вы хорошо знаете, что за это направление, в первую очередь, в стране отвечает президент. Что будет зависеть от Верховной рады Украины, мы будем помогать, разрабатывать, принимать законы и действовать в интересах исключительно нашего государства.

Для нас, как и для любого гражданина нашего государства является принципиальным вопрос возвращения оккупированных территорий как Донбасса, так и Крыма», – заявил Разумков.