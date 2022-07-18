«По Крыму не бьем ракетами не потому, что не собираемся, а потому, что пока нечем» – Портников

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Новости Украины

Опыт обстрелов территорий РФ показал, что Украина может и должна наносить удары по Крыму, как только появятся такие возможности, не опасаясь, что Россия применит в ответ тактическое ядерное оружие.

Об этом в своём видеоблоге заявил киевский антироссийский пропагандист Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Вместе с тем, пока что наблюдатели не знают, будет ли обстрел территории Крыма расценен русскими как «экзистенциальная угроза», которая может привести к применению российскими ВС тактического ядерного оружия на территории Украины. В то же время пока что обстрелы пограничных с Украиной областей РФ, во время которых уничтожались российские военные объекты, не привели к каким-то аналогичных последствий, хоть Украина и брала на себя ответственность за подобные обстрелы, а русские не спешили подтверждать, что речь идёт именно о действиях украинских военных», – сказал Портников.

Он напомнил слова представителя ГУР Украины о том, что Крым может стать легитимной целью как хаб российских вооружений. Вместе с тем глава Минобороны Алексей Резников подтверждал, что Киев пообещал не применять американские РСЗО по территории России. Вместе с тем, пропагандист подчеркнул, что Крым, с точки зрения «мирового сообщества», считается украинской территорией.

Однако он напомнил, что нужных ракет для таких ударов у Украины пока что нет.

«Пока что возможность ударов по Крыму выглядит сугубо теоретически, потому что для того, чтобы иметь в качестве целей военные склады, а также расположения российских военных частей на территории полуострова, Украина должна получить от США снаряды, которые позволят бить на расстояние около 300 километров. Тогда, действительно, территория оккупированной АР Крым станет для украинских вооружённых сил реальной территорией, по которой можно будет бить», – говорил пропагандист.