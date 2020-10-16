По лекалам кровавого майдана: к протестам в Минске привлекают инвалидов

16.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Как и во время госпереворота на Украине в 2014 году, к протестам в Белоруссии массово привлекают инвалидов, которые прекрасно понимают, куда и зачем идут, но не осознают, чем это для них может закончиться.

Соответствующую видеозапись опубликовал на своей странице в соцсети экс-депутат Верховной рады от Херсонской области Алексей Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В сюжете видно, как к протестующим в Минске белоленточникам, собирающимся на очередную акцию, приехали несколько инвалидов.

Комментируя произошедшее, Алексей Журавко выразил уверенность, что инвалиды прекрасно знали, куда и зачем направляются.

«Вот белорусская оппозиция и инвалидов на свои митинги подтянула. Мне один друг это скинул, со словами «инвалидов используют» – мне стало слегка неприятно. Что значит «используют»? Они что, безмозглые болванчики, которые сами не знают куда прутся?

Нет, уверен, что эти ребята вполне осознано вышли на протесты. Как и десятки тысяч других белорусов. Уверен, что они тоже поверили, что вот только «последний диктатор Европы» падет, то сразу все, включая инвалидов, заживут как сыр в масле.

Только вопрос белорусским инвалидам, таким же как всем остальным протестующим – а с какой стати станет лучше? Великий экономист Тихановская мановением руки заставит экономику расти больше чем на 3% в год? Или она своим шармом заставит немцев отказаться от своих грузовиков и покупать МАЗы?» – написал он.

Экс-депутат Рады подчеркнул, что в 2014 году многие украинские инвалиды также выходили на Майдан и свергали Януковича, однако в результате не получили ничего хорошего.

«Я, как инвалид первой группы, и как бывший Омбудсмен по Правам Инвалидов при Правительстве Украины, знаю судьбы тысяч украинских инвалидов. Многие, как и вы, тоже были за Майдан – не, ну а чё, Яйценюх-то не врёт, что как только «злочинну панду» свергнем, так сразу зарплаты как в Европе будут!

Знаете, чем закончился Майдан для украинских инвалидов? Тем, что та поддержка от государства, которая у них была, фактически полностью исчезла. Кроме того, самих инвалидов в стране, где государство развязало гражданскую войну против своих граждан, стало в разы больше.

Именно это ждет и инвалидов в Беларуси, если победит «оппозиция», которую координируют из Варшавы», – добавил Журавко.

По его мнению, организаторам беломайдана всё равно, сколько у протестующих целых конечностей, и тем более без разницы – что с ними будет в дальнейшем.

«Так что, кураторы белорусских инвалидов не используют больше или меньше, чем всех остальных мальчиков и девочек, которые радостно носятся с бело-красно-белыми флагами.

Тем ребятам, которые руководят всей этой движухой, глубоко покласть, сколько у тех, кого они используют втёмную, ручек и ножек. И если надо будет, чтобы за их приход к власти десятки тысяч белорусов (включая детей) потеряли ручки и ножки, то пример Донбасса показывает, что и перед этим они не остановятся!» – резюмировал экс-депутат.