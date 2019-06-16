По лекалам Украины: Черногория объявила войну Православной Церкви

16.06.2019, Белград, Ксения Голуб

Власти Черногории, в 2006 отделившейся от Сербии, начали кампанию против Сербской Православной Церкви. На ближайшей сессии черногорский парламент должен рассмотреть законопроект «О свободе вероисповедания», который подразумевает изъятие всех объектов недвижимости СПЦ и перевод их в собственность государства. Инициатором выступило правительство страны, при поддержке президента Мило Джукановича.

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Законопроект предусматривает, что в собственность государства перейдут все храмы и монастыри, построенные до 1 декабря 1918 года, когда, согласно новой официальной исторической пропаганде, произошла так называемая «оккупация» Черногории королевством СХС – сербов, хорватов и словенцев, в последующем Югославией.

Таким образом, власти Черногории заявили претензии на главные святыни Православной Церкви, такие, как монастырь св. Василия Острожского, Цетинский и другие обители, а также храмы Черногорско-приморской митрополии СПЦ.

Как и на Украине, в Черногории власти при поддержке Запада лоббируют создание собственной религиозной «православной» структуры – раскольнической Черногорской Православной Церкви. Возможно, что отобранное имущество в последствии должно перейти к ней.

Патриарх СПЦ Ириней выступил в защиту своей митрополии. В интервью телеканалу «Храм» он осудил действия Джукановича.

«Пусть Бог даст ему ума хорошо подумать о том, что он делает, чтобы не заслужить анафемы сербского народа и Сербской Православной Церкви», – сказал предстоятель.

Он задал риторический вопрос о том, кто такие черногорцы, если не сербы из Черногории. И добавил, что сербы могут называть себя «боснийцами», «жителями Воеводины», иных частей исторических сербских земель, но остаются при этом этническими сербами.

Патриарх отметил, что даже турки и коммунисты не покушались на имущество Церкви.

Президент Сербии Александр Вучич также обратился к правительству соседнего государства с просьбой не принимать данный закон.

Он заявил, что через Венецианскую комиссию попробует повлиять на ситуацию.

«Это моя просьба, потому что я не могу требовать этого, как президент другой страны. Прошу не принимать этот закон, это моя просьба, надежда и желание, потому что Сербская Церковь веками существует на этой земле и она является защитой и убежищем не только сербского народа, но и многих других, которые себя чувствуют черногорцами», – цитирует Вучича Sputnik.

Сербский президент предупредил, что всякая угроза имуществу СПЦ неминуемо ухудшит отношения между странами. «Я этого не хочу, хочу наоборот, улучшения отношений Сербии и Черногории», – сказал Вучич.

В ответ правительство соседней страны заявило, что благодарит президента Вучича за советы, но напоминает, что Черногория – суверенное государство, которое самостоятельно создает свое законодательство.

«У нас нет и не будет амбиций влиять на законодательство Сербии, и не позволим никому, в том числе и Сербии, влиять на наше решение», – говорится в ответе пресс-службы Правительства Черногории, пишет агентство Танюг.

«Я только попросил как сосед и друг еще раз рассмотреть некоторые инициативы. Я попросил, потому что речь идет о интересах сербского народа и Сербской Церкви», – вновь подчеркнул сербский президент Вучич.

Решение властей Черногории вызвало бурю негодования среди своего же населения. Ситуация угрожает вылиться в гражданский протест. Так, члены местной организации «Настоящая Черногория» выступили с заявлением о том, что за 30 лет правления Джукановича они видели многое – от фальсификации итогов выборов, до контрабанды сигарет с наркотиками и мафиозных разборок. А теперь режим покушается на Церковь.

Председатель организации, Марко Милачич, заявил: «Джуканович, ваша первая и последняя профессия – это кража. Однако, на этот раз слишком приблизились к красной линии, которая красная от крови наших предков. Если настолько уже хотите что-то вернуть, тогда верните все, что вы и ваши соратники украли у этого государства. Верните все фабрики, берег моря, ликвидированные предприятия, неоплаченные налоги и все сны и надежды нашей молодежи, которая рядом с вами состарилась. И знайте – если пойдете на Церковь, наш духовный дом, мы пойдем на ваш дом! Если тронете Церковь – ждите народ в вашем дворе. Это давно превзошло политику, это борьба за выживание», – процитировал лидера «Настоящей Черногории» Sputnik.

Утром в субботу конфликт затронул и ни в чем не повинных паломников из Сербии – автобусы с людьми, направлявшимися поклониться православным святыням Черногории и принять участие в праздновании Троицы, были остановлены на пограничном переходе Добраково. В свою очередь, сербы блокировали переход. После более чем шести часов ожидания автобусам так и не был разрешен проезд – их отправили назад.

А в Подгорице состоялась акция протеста православного населения страны против спорного законопроекта, сообщил портал In4s. Акция собрала рекордное число людей – по некоторым данным, у кафедрального собора Воскресения Христова присутствовало около 10 тысяч человек.

Напомним, что Черногория в 2017 году вступила в НАТО. Процесс стартовал в марте 2014 года на фоне конфликта на Украине. Инициатором стал тогдашний премьер-министр Мило Джуканович. Он обвинял Россию во вмешательстве во внутренние дела страны и поддержке оппозиции. Власти также заявляли, что Сербия оказывает чрезмерное влияние на Черногорию через политические партии, СМИ и неправительственные организации.

Вступление Черногории в НАТО произошло, несмотря на массовые акции протеста населения, которое помнит, как Североатлантический альянс бомбил эту часть бывшей Югославии в 1999 году в рамках «миротворческой операции».