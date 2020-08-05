По Лукашенко больно ударил его главный конкурент

05.08.2020, Минск, Николай Антонович

Основной конкурент Лукашенко – белорусская экономика со значительной долей госсектора – вступил в свою силу. Вот уже несколько месяцев длится кризис, закрытие рынков сбыта: по причине и коронавирусной эпидемии, и общего спада экономики. Поэтому белорусская промышленность последние несколько месяцев «работает на склад».

Об этом заявил руководитель витебского отделения Республиканской партии труда и справедливости Александр Лукашок в эфире программы «Соловьёв LIVE».

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«Этот фактор будет определяющим, независимо от того победит ли на выборах Лукашенко или Тихановская, будет майдан или не будет, этот фактор экономики включится очень-очень скоро. Из последних сил сейчас экономика держится», – заявил Лукашок.

Белорусский политик отметил, что в стране пущены в оборот дензнаки образца 2020 года, что означает траты золотовалютных резервов для стабилизации курса.

«Значит, кредитов нам не дадут ни Россия, ни Китай, ни Запад. Поэтому любому правителю и любому правительству придётся пойти на принятие чрезвычайных непопулярных мер. С майданом и с протестами справиться можно, а вот справиться с экономикой невозможно по объективным причинам», – сказал Лукашок.

Представитель также РПТС прокомментировал задержание 33 российских граждан.

«Тут грамотно сработала связка определенных белорусских сил с МИД Украины вместе с СБУ. Ноги растут оттуда. Ввиду того, что у человека на сегодняшний день нет никаких союзников, которые бы подкидывали деньги на электорат и элиту, остается только создавать мутную неразбериху, пытаясь в ней выискать предмет торга. Поскольку предметом торга уже не может являться экономика, то остаётся только – простите – «поднавалить» на границе с восточным соседом. Поэтому всё вокруг этого вертится. Думаю, что мы увидим еще более жесткие провокации в ближайшее время», – предположил Лукашок.

Руководитель отделения РПТС отметил, что в большинстве своём белорусские граждане прекрасно относятся к России и попросту наблюдают за развитием ситуации, за своего рода «политической сделкой между гражданами и президентом», который в своё время обеспечил достаточно высокий уровень социальных благ, и всех это устраивало до определённого момента.

«Единственным переговорщиком с Россией была только официальная вертикаль, и никто туда не был допущен. Например, вы про нашу партию не знаете, хотя мы какие-то шаги делаем, у нас парламентская партия», – сказал Лукашок, проведя параллель с экс-президентом Украины Петром Порошенко, действовавшего по принципу «я могу что угодно делать, и мне за это ничего не будет».

Ранее представитель РПТС Мирсалимова Эльвира в эфире программы «Соловьёв LIVE» заявляла, что задержание российских граждан в Беларуси бросает тень на Минск, как нейтральную площадку по урегулированию конфликта на Донбассе.