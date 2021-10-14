По Львову бродили бандеровцы и змагары в день «защитников и защитниц» Украины

14.10.2021 20:35 (Мск), Львов, Тарас Стрельцов

Новости Украины

В центре Львова состоялся «марш защитников и защитниц» Украины, в честь одноимённого праздника, в который гендерное уточнение включили только в этом году.

Около полутора сотен участников собрались в полдень у памятника Тарасу Шевченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Возложив цветы и исполнив гимн, националисты сформировали колонну и двинулись к мемориалу «героев небесной сотни». По дороге участники марша выкрикивали: «Герои не умирают», «Слава нации – смерть врагам», «Крым – это Украина», «Путин – х@#о@». Кроме того, среди марширующих были люди с БЧБ-флагами белорусских коллаборационистов на службе у Гитлера во время Великой Отечественной войны.

«Не думаю, что обычные украинцы в этот день острее понимают, что такое цена независимости, – сказала одна из участниц мероприятия. – Те, кто понимают, понимают всегда, а люди-желудки не понимали и никогда не поймут, пока не прилетит им домой». «Я поддерживаю украинскую армию в целом, но в основном воинов-мусульман, которым очень тяжело в ВСУ с их обычаями и всем остальным», – добавила женщина. «Для меня этот праздник священный, – рассказала другая участница, разодетая в вышиванку и галичанский наряд. – Потому что в моей семье сосредоточена вся история национально-патриотической освободительной борьбы. Там были УПА, сечевые стрельцы, казаки. Сейчас подрастает мой внук – казак».

У мемориала «небесной сотне» состоялось награждение боевиков и «волонтеров» по случаю «дня защитников и защитниц» Украины.