По мере укрепления армии России будет улетучиваться спесь Запада

17.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Запад будет отказываться от надменной позиции в диалоге с Москвой по мере дальнейшего укрепления армии России. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил депутат Госдумы РФ Александр Хинтштейн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот ровно потому, что в девяностые годы мы не закупили и не построили ни одной новой единицы военной техники, и всё, что у нас было на вооружении – мы брали исключительно из запасов – ровно поэтому с нами можно было разговаривать «через губу».

И сегодняшний диалог мне тоже не сильно нравится, но это временно, уверяю вас. Потому что считаться всегда будут только с силой, и многовековой опыт мировой дипломатии и истории это показывает. Уважают только сильных. И уважают только тех, у кого есть чувство собственного достоинства», – сказал Хинштейн.

По его словам, усиление группировки НАТО у границ с РФ является доказательством необходимости усиления российской армии.

«Принцип ответственности за любые действия: если на границах с Россией начнут появляться ракеты, у нас не будет другого варианта, кроме как ответить симметрично.

И, я надеюсь, сегодня больше ни у кого не останется вопросов: «А зачем России тратить деньги на то, чтобы перевооружать свою армию?», «А зачем вы вкладывали деньги в реформирование вооруженных сил?», «А зачем вам нужны были средства, чтобы заказывать новые самолёты, новые зенитно-ракетные комплексы, и новые ракетные крейсеры?» – сказал Хинштейн.