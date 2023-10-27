По миллиарду с бригады – в Киеве подсчитали масштаб воровства в ВСУ

Вадим Москаленко .  
27.10.2023 20:37
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Зе-бандеровцы разворовали миллиардные бюджеты, выделенные на формирование бригад территориальной обороны.

Об этом в эфире «Дикий live» заявил бывший депутат Верховной рады, участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ неонацистского подразделения «Азов» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Зе-бандеровцы разворовали миллиардные бюджеты, выделенные на формирование бригад территориальной обороны. Об этом в эфире...

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«Такие сумасшедшие деньги выделялись с бюджетов городов, районов, областей на комплектацию и подготовку бригад территориальной обороны. Плюс бюджетные деньги. Куда уходили эти деньги?

Полтавской 116 бригаде территориальной обороны с разных бюджетов было выделено около миллиарда гривен. Только с областного бюджета было выделено порядка 460 миллионов», – сказал бывший депутат.

«За миллиард натовскую бригаду можно обмундировать, одеть, обуть, и обучить. А когда моих земляков из 116 бригады бросили под Бахмут, они до этого один раз на полигоне стреляли. Машины им покупали волонтёры, родные покупали плиты, разгрузки, каски, и тому подобное.

У меня вопрос – и где миллиард? Ответа нет», – добавил нацист.

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