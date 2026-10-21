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Из-за политики Дональда Трампа, который закрыл «Голос Америки» и другие радиостанции, Вашингтон лишился возможности влиять на политические процессы в других странах.

Об этом в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом заявил бывший советник президента Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон, один из наиболее оголтелых ястребов и русофобов американской внешней политики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пытались ли вы как-то повлиять на народ в России и Иране, повлиять на выборы в этих странах?», – спросил пранкер.

«Да. Есть ряд вещей, которые мы могли бы попробовать. Но, к сожалению, Трамп просто мало интересовался этим. Я думаю, одна из причин, по которой США просто утратили способность влиять на зарубежные страны, особенно авторитарные – это их коммуникационные возможности. Трамп, как в случае с ликвидацией «USAID», ликвидировал и «Голос Америки», «Радио Свобода», все международные радиостанции, Совет международного вещания», – сказал Болтон.

Он предложил использовать бежавшую на Запад российскую эмиграцию, чтобы восстановить влияние глобалистов в России.