«По милости Трампа США утратили способность влиять на зарубежные страны» – старый ястреб Болтон

Максим Столяров.  
21.10.2026 17:47
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, США, Украина


Из-за политики Дональда Трампа, который закрыл «Голос Америки» и другие радиостанции, Вашингтон лишился возможности влиять на политические процессы в других странах.  

Об этом в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом заявил бывший советник президента Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон, один из наиболее оголтелых ястребов и русофобов американской внешней политики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за политики Дональда Трампа, который закрыл «Голос Америки» и другие радиостанции, Вашингтон лишился возможности...

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«Пытались ли вы как-то повлиять на народ в России и Иране, повлиять на выборы в этих странах?», – спросил пранкер.

«Да. Есть ряд вещей, которые мы могли бы попробовать. Но, к сожалению, Трамп просто мало интересовался этим.

Я думаю, одна из причин, по которой США просто утратили способность влиять на зарубежные страны, особенно авторитарные – это их коммуникационные возможности.

Трамп, как в случае с ликвидацией «USAID», ликвидировал и «Голос Америки», «Радио Свобода», все международные радиостанции, Совет международного вещания», – сказал Болтон.

Он предложил использовать бежавшую на Запад российскую эмиграцию, чтобы восстановить влияние глобалистов в России.

«Все эти возможности были, по сути, закрыты. Сейчас все эти возможности закрыты, хотя начали оживать. И, возможно, если демократы возьмут под контроль Конгресс, они помогут восстановить их.

Но сама идея распространения информации, использование интернета для влияния на общественное мнение в Иране, России, Китае, КНДР, никогда не интересовали Трампа по какой-то причине», – добавил он.

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