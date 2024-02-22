По мнению США, в Польше всё готово для войны с Россией – болгарский эксперт

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Запад уже несколько десятилетий подготавливает Польшу и её сателлитов (Чехию, Румынию и Словакию) для войны против России.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил болгарский политолог Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2015 году в Чикаго выступил Джордж Фридман и сказал: «Будущий сильный человек Европы для нас – это будет Польша. Её мы накачаем деньгами, оружием, военно-промышленным комплексом, и всем необходимым, даже странами-сателлитами». Они уже это сделали, это Вышеградская группа. И она должна быть антинемецкой и антироссийской, чтобы обеспечить невозможность соединения немецких технологий и образования с российскими ресурсами. Потому что, если не дай бог произойдёт такое сотрудничество, американцам с этим не совладать. Поэтому Польше дали 320 миллиардов евро в 2003 году, это было бесплатно. Потом давали другие фонды под процентами – меньше, чем давали Венгрии, Румынии, Словакии и остальным. Более того, заметьте, то Польша остаётся чистым особняком по поводу мигрантов. Это моноэтническое государство, никто не заставлял пускать туда мигрантов. Это было специально сделано, потому что Вышеградская группа должна воевать по-настоящему», – подчеркнул политолог.

Он отметил, что эти страны готовят к войне против России давно и последовательно.

«Если вы посмотрите на карты, вы сразу поймёте, почему рушат памятники советских героев Второй мировой войны только в тех странах, которые должны обозлить Россию. Их не рушат ни в Вене, ни в Берлине, ни в других странах, которые воевать не будут. Их рушат только в тех странах, которые должны разозлить Россию. Причём, происходит годами, и системным образом», – добавил Пасков.