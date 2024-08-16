«По нам стреляли буквально из всего»: Washington Post написала о провале прорыва ВСУ на Белгородчину

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ВСУ пытались прорваться в Белгородскую область России, но, в отличие от соседей Курской области, где украинцы захватили десятки населенных пунктов, включая райцентр Суджа, и сейчас активно окапываются и создают свои военные комендатуры, пытаясь удержать занятые позиции, на Белгородчине им это не удалось, пишет Washington Post.

Издание ссылается на рассказ украинских военных, с которыми общались журналисты, о неудачной попытке прорыва ВСУ в районе КПП «Колотиловка».

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«В отличие от Курской области, россияне в Белгородской области были готовы к приходу ВСУ. Территория была укреплена «зубами дракона» и сильно заминирована. ВСУ почти сразу попали под сильную атаку артиллерии, беспилотников и авиаударов», – рассказали военные.

По словам украинских бойцов, поначалу ВСУ продвинулись вглубь Белгородчины примерно на 10 км, захватив брошенные позиции россиян, но продвигаться пришлось с серьезными боями.

»Нас обстреливали из всего», – рассказали они.

Военный с позывным «Хакер» заявил изданию, что многие бойцы ВСУ получили в ходе неудачного прорыва контузии или тяжелые ранения, а другие были убиты, и их пришлось оставить на поле боя.

«Вся наша группа была ранена в день нашего прибытия», – добавил он.

По словам «Хакера», выжившим пришлось укрываться в русских окопах в течение нескольких дней, пока не прибыла бронетехника, чтобы эвакуировать их для оказания медицинской помощи.

Напомним, что по данным российских военблогеров, ВС РФ вернули контроль над «Колотиловкой», а ВСУ были вытеснены назад на территорию Украины.