По наводке стукачей житомирская полиция изымает у людей советскую символику

09.05.2019, Житомир, Владимир Гладков

В Житомире полиция под присмотром провокаторов изъяла советскую символику у местных жителей, празднующих День Победы.

Соответствующая видеозапись была опубликована в эфире YouTube-канала «Житомир Life», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Попрошу снять советскую символику, её закон запрещает. Я благодарен, что вы меня услышали», – обратился украинский полицейский к «нарушителям», которые, вяло возмутившись, не стали спорить с силовиком.

«Пан полицейский, они не услышали, вот, видно. 436 статья Криминального кодекса Украины. И вы по закону обязаны изъять», – остановил собравшегося было уходить полицейского один из наблюдающих, указав ему на торчащий из кармана «нарушителя» край пилотки.

После чего явно недовольный полицейский пообещал передать нарушителей в руки старших, и увёл их подальше от провокатора.