По необъяснимым причинам в Севастополе чиновники не спешат сносить незаконную рекламу, приносящую в обход бюджета миллионы

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В Севастополе под снос должны пойти 394 незаконных билборда, но их арендаторы оспорили решение, и сроки демонтажа конструкций отодвигаются. Фактически много лет доходы от наружной рекламы идут мимо городского бюджета, и, по самым скромным подсчетам, речь идет о 50 миллионах рублей в год.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», на заседании Законодательного собрания Севастополя и.о. вице-губернатора Евгений Горлов опровергал информацию, что сотрудники Департамента городского хозяйства по поддельным документам продлили сроки установки рекламных конструкций, которые подлежат демонтажу.

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«По поводу того, что опубликовано в средствах массовой информации, что задействованы сотрудники городского хозяйства, у меня таких данных нет. Все мероприятия, связанные с подделкой документов, не входят в зону ответственности оценки Департамента городского хозяйства. Департамент не обладает такой функцией, специалистами, которые могут дать правовую оценку представленных документов, – попытался объяснить Горлов функционал своих подчиненных. – Как мы уже сказали, действительно, идет анализ и работа следственных органов. Разумеется, после вынесенного заключения уже там суды это будут, или какое-то возбужденное дело, я думаю, что мы всегда реализуем, если будет нарушение – и путем демонтажа очистим городскую инфраструктуру. В прошлом году у нас средств на демонтаж не было. В этом году средства предусмотрены. Соответственно, после рассмотрения судебной практики мы приступим к реализации данных обязательств».

И.о. вице-губернатора добавил, что пока идут судебные разбирательства, никакого сноса конструкций не будет, и наружная реклама, соответственно, останется на месте приносить доход владельцам билбордов.

«Мы выдали предписание на демонтаж, который на сегодняшний момент у нас идут судебные практики. Контрагенты подали в суд, что наши предписания не подлежат реализации. Поэтому у нас еще идет процедура судебная по этим направлениям. В этом году у нас запланировано больше 15 миллионов на демонтаж этих конструкций с последующим возмещением после подсоединения процедуры судебной. Разумеется, если самостоятельно контрагент не снесет, будем демонтировать за счет средств бюджета и, соответственно, потом регрессом требования на возмещение данных затрат по освобождению земли от рекламных конструкций. Объекты демонтируем, порядка уже 15 элементов были демонтированы», – заверил Горлов.

Но у депутата Заксобрания Романа Кияшко логика вице-губернатора вызвала изумление – вместо того, чтобы снести незаконные конструкции, чтобы дать Департаменту архитектуры навести порядок в наружной рекламе, в правительстве города предлагают еще подождать, пока будут рассмотрены иски. Но даже решения суда не повод для Севгорхоза вызывать бульдозер.

«На самом деле вопрос, на мой взгляд, один из самых болезненных. Потому что его видят все, проблема бросается в глаза, мы уже устали о нем говорить. У Департамента архитектуры схема размещения готова, и все что надо, чтобы Департамент городского хозяйства зачистил город от этого позора, – подчеркнул Кияшко. – И вы, и я, и все депутаты, граждане знают, что нет ни одной законно установленной рекламной конструкции в городе. И каждый год я слышу одно и то же: идут судебные заседания. Вот сидит прокуратура городская, не дадут соврать, за последние месяц-полтора более 100 решений городской суд уже принял по билбордам. То есть, можно закатывать рукава и приниматься за те мероприятия, которые позволят сделать город эстетически красивым, а бюджет наполнить деньгами. Мы теряем в месяц десятки, а то и сотни тысяч рублей. Те самые, которые можно было направить на функционирование каких-то более важных вещей. И не надо департаменту ждать. Вы теперь занимаете более высокую должность, возьмите на себя ответственность – дайте отмашку, начинайте снос этих рекламных конструкций. И пусть эти предприниматели, которых уже весь город знает, все их фамилии на слуху, доказывают, что установлены законно. Но они не будут это делать, потому что документы фальшивые, и вы их легко победите».

Депутат напомнил, что распоряжений о сносе достаточно много, датированных 2017-18 годом. Но все незаконные конструкции остаются на своем месте.