По нытью и трауру в День Победы легко опознать предателя – политолог

26.05.2020, Москва, Владимир Гладков

В Европе, на Украине и даже в России происходит чудовищная подмена торжественного Дня Победы в Великой Отечественной войне на скорбный и траурный день поражения.

Об этом в эфире Радио НОД заявил политолог Олег Матвейчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас мы видим, как на Западе, на Украине, в прибалтийских республиках и значительной части у нас (в России – ред.) – а это 30% аккаунтов, как подсчитал Ашманов (Игорь Ашманов, глава компании «Крибрум» – ред.), который сделал полный анализ интернета и презентовал исследование компании «Крибрум», – они поддерживают тему идеи скорби», – рассказал Матвейчев.

Он назвал такое явление «чудовищной подменой».

«У нас есть победа над фашизмом. Мы победили самого страшного зверя в этой истории. Мы выжили как нация, как народ, потому что по плану «Ост» нас планировали всех уничтожить или превратить в свинопасов, или стерилизовать. Мы спасли другие народы, и это радостная весть, естественно. А нам говорят: «А давайте мы не будем сейчас про победу говорить. Давайте будем вспоминать, какой ценой далась нам эта победа. Давайте о них слезы прольем, поднимем рюмку», – пояснил он.

По его словам, выглядит все это очень хорошо и благородно, но под этой маркой постепенно радостный праздник меняют на праздник грустный.

«И теперь вместо победы все должны печалиться, слезы проливать, ныть должны. И мы видим на той же Украине, как огромное количество людей идут, с постными лицами, возлагают венки траурные, красные маки в петлицы вставляют. В Европе вообще гигантский траур и слоган: «Никогда более». А наш слоган: «Можем повторить». Потому что мы – любим побеждать и готовы когда надо победить», – отметил политолог.

Он добавил, что по такой извращенной логике – победы никогда не должно быть, а должно быть одно сплошное поражение – сейчас легко опознать предателя. «Для всех настоящих победителей это был День Победы и дух мая 1945 года – радостный дух», – констатировал он.

«Бессмертный полк» родился как акция памятного шествия и грусти, но – светлой, победной грусти, отметил политолог.

«Но мы «Бессмертный полк» превратили в непобедимую силу. Идут с нами все предки, весь род, среди которых героев много. Он не превратился в траурное мероприятие», – подчеркнул Матвейчев и добавил, что Великая Отечественная война не закончилась, и сейчас продолжается борьба патриотов с предателями.