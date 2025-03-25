По обе стороны Атлантики затаили дыхание – о чем США и Россия договорились за 12 часов в Эр-Рийяде

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CBS News со ссылкой на источники сообщает, что США и Россия планируют сегодня утром обнародовать совместное заявление по итогам двенадцатичасовых переговоров в Саудовской Аравии, направленных на достижение соглашения о морском прекращении огня в Черном море

Как подтверждает РИА «Новости», заявление ожидается в 4:00 по вашингтонскому времени и в 11:00 по московскому. Учитывая текущую разницу во времени, на Украине о содержании договоренностей узнают на час раньше, чем в России, так как по Киеву это будет 10.00.

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«Хотя детали заявления пока не разглашаются, техническая команда США в Эр-Рияде поделилась с администрацией Трампа положительными отчетами по переговорам. Также были проинформированы украинские чиновники» , – отметили два источника CBS News.

Напомним, что согласно источникам в Кремле, на переговорах речь шла, в том числе, о перспективах возобновления зерновой сделки и безопасности в Черном море. Но не только. Если верить американским официалам, затрагивались и некие териториальные вопросы.

В проукраинских кругах опасаются, что речь может идти о болезненных для Киева вещах. Так, если верить вбросу признанного нежелательной организацией в РФ издания-иноагента The Moscow Times со ссылкой на некие неназванные «источники, знакомые с логикой Кремля», делегация России на переговорах якобы добивалась передачи под свой контроль всей территории четырех областей — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской, три из которых входят в состав РФ в неполном качестве.

Хотя ни один из этих регионов российская армия не контролирует полностью, Кремль рассчитывает заполучить их в административных границах — в соответствии с Конституцией РФ, где закреплено их вхождение в состав федерации.

«В Конституции нет механизма для выхода регионов из состава России. Нам нужны вся Запорожская и вся Херсонская область», — якобы сказал The Moscow Times чиновник, близкий к Кремлю.

По словам другого источника, также якобы действующего российского чиновника, Кремль надеется, что Вашингтон, возможно, даже окажет давление на Киев с требованием полностью вывести войска из спорных регионов:

«Либо Трамп повлияет на них, чтобы они ушли, либо нам скажут: Вступайте в затяжные переговоры и параллельно используйте военную силу для установления контроля. Это худший для нас вариант, потому что форсирование рек — всегда болезненная операция. В качестве альтернативы, Россия может попытаться занять часть другой украинской области, например, Днепропетровской или Сумской, а затем предложить обмен на Херсон и Запорожье», — пояснил конфидент издания-иноагента.

По состоянию на февраль российская армия держала под контролем 98,6% Луганской области, 62,6% — Донецкой, 71,9% — Запорожской и 69,3% — Херсонской.

«Быстро занять эти области военным путем Россия не способна. Для россиян захват даже пары деревень — уже большое достижение. Чтобы форсировать Днепр и взять Херсон, или даже просто занять город Запорожье, который расположен на обоих берегах, должно произойти нечто экстраординарное. Либо российская армия должна быть кардинально усилена, либо оборона Украины должна полностью обвалиться», — прокомментировал изданию возможное развитие событий израильский военный эксперт Давид Шарп.

Также источники источники The Moscow Times утверждают, что Владимир Путин якобы поручил своим дипломатам затягивать мирные переговоры, чтобы за это время занять как можно больше территорий Украины и выглядеть сильнее перед президентом Трампом.

«Время сейчас играет на нас, и мы постараемся извлечь из этого максимум», — сказал журналистам неназванный российский дипломат.

«Кремль надеется, что Вашингтон либо закроет глаза на наше дальнейшее наступление, либо даже окажет давление на Киев с требованием полностью вывести войска с подконтрольных нам территорий, включая Херсонскую и Запорожскую области», — добавил он.

По словам другого источника, группе российских переговорщиков в Саудовской Аравии якобы поручено «докопаться до каждой запятой» в проекте потенциальных договоренностей. По словам неназванных конфидентов издания, в Москве якобы считают, что Вашингтон не интересует точное расположение «линии раздела».

Насколько эти вбросы соответствуют действительности, мы частично узнаем уже через несколько часов, а частично – как обычно, порциями в виде «сливов» в западной прессе в течение ближайших нескольких недель.