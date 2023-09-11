По объёму поддержки со стороны крупнейших стран мира счёт между Украиной и РФ – 1:1

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Украину поддерживает лишь пятая часть стран мира. А из крупных – только шесть. Причём львиная доля помощи приходится на США. В тоже время за Россию такая крупная страна как Китай, одной закупкой российской нефти и газа нивелирующий всю американскую помощь Киеву.

Об этом в рамках форума «Ялтинская европейская стратегия» заявил британский историк Нил Фергюсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации Фергюсона, это всего 39 стран. Из них самые активные – это 16 государств, крупных экономик – шесть, крупнейшая – одна.

«39 стран тем или иным способом поддерживают Украину. Возможно, это 1/5 всех стран мире. Тут важно, что они производят 59% мирового ВВП, и самые большие, примерно, шестеро поддерживающих, они делают практически все необходимое. Есть такой закон, когда есть голова, а есть хвост. Так вот, 16 самых активных поддерживающих дали очень-очень много. Но 85% мирового населения живут в тех странах, где правительства не поддерживают Украину. А в Китае правительство поддерживает Россию», – заключил Фергюсон.