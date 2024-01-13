По образу «квартала» – Зеленский превратил Украину в воровскую диктатуру

Вадим Москаленко.  
13.01.2024 23:05
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина


Став президентом, Владимир Зеленский начал выстраивать государственное управление по образцу «95 квартала», и превратил Украину в воровскую диктатуру с жёсткой иерархией.

Об этом в своём блоге рассказал эмигрировавший в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Став президентом, Владимир Зеленский начал выстраивать государственное управление по образцу «95 квартала», и превратил...

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«Когда пришла команда Зеленского, мы увидели, что они начали менять страну по образцу и подобию «95 квартала». Что происходило в «95 квартале» – там деньги получал один человек. Один, руководитель этой студии. И с ним пара менеджеров, друзей, которые обеспечивали прохождение денег в оффшоры.

То есть, брали грязные деньги олигарха, выступали на канале олигарха, делили эти деньги.

Но когда ты руководитель бригады, ты распределяешь деньги – и там установилась страшная диктатура. Потому что Зеленский распределяет деньги, ему – самые лучшие роли, он в каждом выступлении – прима, а все остальные просто вспомогательные персонажи.

Такое построение коллектива, когда никто не равен, никто не может даже приблизиться к Солнцу, оно передалось и стране», – возмутился Балашов.

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