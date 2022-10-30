По Очакову нанесён запоздалый удар «за Севастополь»

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Минобороны РФ в воскресенье заявило об ударе по центру подготовки сил специальных операций ВСУ, расположенном в районе города Очаков Николаевской области.

Общественность восприняла это как «удар возмездия за Севастополь», ведь именно в Очакове находились инструкторы Великобритании, готовившие атаку дронов на главную базу Черноморского флота в Крыму.

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«Ответка не заставила себя ждать, только, в отличие от Севастополя, в Очакове повреждены склады, штабные здания и казармы с личным составом», – утверждает крымский общественник Александр Талипов.

Украинская служба чрезвычайных ситуаций сообщает о двух пожарах в Очакове после российского ракетного удара, однако о поражении военных объектов умалчивает. Первое возгорание примерно в 2:20 ночи произошло на территории гаражного кооператива на площади 20 квадратных метров. Второе – в 3:19 в некоем «хозяйственном строении» на площади в 10 квадратных метров.

Между тем, наблюдатели воспринимают удар как запоздалый. Авторы специализирующегося на освещении военной тематики канала «Рыбарь» напоминают, что с лета российская армия контролирует Кинбурнскую косу в 8 км южнее Очакова, «откуда весь город можно сравнять с землёй».

«Сегодня именно в Очакове действуют иностранные специалисты, о чьей деятельности известно. В небольшом городе, который находится в зоне прямой видимости всего в 8 километрах от наших позиций. И выходит так, что та сторона почему-то в состоянии проводить операции в нашем глубоком тылу. А мы знаем, кто и чем там занимаемся, но почему-то эту деятельность не можем пресечь», – изумляются авторы публикации.

Известный военкор Александр Коц подтвердил, что российские военные находятся вблизи от Очакова – он побывал на позициях и опубликовал съемку города с Кинбурнской косы.

«Сегодня своими глазами видел Очаков и остров Первомайский, на котором изначально базировался 73-й морской центр спецопераций ВСУ. Который под чутким руководством британских кураторов организовал недавний налет беспилотниками на Севастополь. По официальной информации на острове сейчас никаких военных объектов нет. Но это не точно. Движение там постоянно отмечается нашей разведкой. Очаков и остров видны невооруженным взглядом с Кинбурнской косы. Ударов по городу, о которых завило Минобороны, я не видел, но слышал их, когда мы отъехали вглубь косы. Долго оставаться на точке съемки не советовали бойцы казачьей бригады «Дон», к которой заехал в гости», – сообщил Коц.

Тем временем, Минобороны РФ сегодня также сообщило о представлении к награде матроса сторожевого корабля «Ладный». Радиотелеграфист Артем Жильцов, исполняя обязанности вахтенного сигнальщика на посту противовоздушного наблюдения, в темное время суток 29 октября первым обнаружил неизвестный беспилотный морской аппарат, движущийся на вход в гавань по Севастопольской бухте.

«О приближающемся неизвестном объекте он незамедлительно доложил вахтенному офицеру, что позволило огнем из корабельного вооружения уничтожить беспилотный аппарат и сорвать замысел противника по проведению террористического акта на кораблях Черноморского флота и гражданских судах, находящихся на рейде пункта базирования Севастополь», – отметили в военном ведомстве.