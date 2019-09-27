По одним лекалам: «Онижедети» 12 дней «кошмарили» крупнейший вуз Сербии

27.09.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Сербские майданщики прекратили блокаду ректората Белградского университета, которая длилась 12 дней. Педагоги, студенты, руководство вуза не имели возможности заходить в здание ректората. Все это время молодые люди, ориентирующиеся на оппозиционный прозападный альянс «Союз за Сербию», требовали уволить министра финансов Синиша Малог в связи с якобы недобросовестным получением им докторской степени – политически озабоченные студенты обвиняли чиновника в плагиате, напоминает издание Kurir.

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Подтверждением того, что группа нарушителей спокойствия является лишь марионетками оппозиционеров, говорит целый ряд фактов. Ежедневно помощники вождя «Союза за Сербию» олигарха Драгана Джиласа приносили протестующим еду и необходимые вещи.

Переговоры и освобождение здания ректората в Белграде

Ректор университета, Иванка Попович, которая также не могла все это время зайти в свой кабинет, периодически встречалась группой протестующих, уговаривая их освободить здание. Попович заверила майданщиков, что их требования услышаны, и компетентные органы изучают диссертацию чиновника, а также обстоятельства получения им ученой степени.

«Мы рекомендовали, чтобы после получения ответа от экспертного комитета Факультета организационных наук, Комитета по профессиональной этике университета этот вопрос был решен в краткосрочной перспективе, а не в течение установленного законом срока в 120 дней», – сказала ректор.

В итоге протестующие передали ключи от здания ректору.

Декан строительного факультета профессор Владан Кузманович призвал отказаться от подобных акций и избегать политизации университетов, поскольку коллектив и студенты «стали заложниками ссоры властей и оппозиции».

Он напомнил, что в университете имеется 31 факультет, 11 институтов и библиотека, и что здание Ректората является центральным, его блокирование нарушает работу всего вуза.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что правоохранители специально не вмешивались в ситуацию, чтобы у оппозиции не появилось выгодной картинки с разгоном студенческой демонстрации силовиками.