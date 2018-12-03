По одной из версий аэропорт Симферополя закрыт в связи с антитеррористическими мерами

03.12.2018, Симферополь, Максим Карпенко

Аэропорт Симферополя закрыли на прием и вылет воздушных судов.

Согласно данным онлайн-табло на сайте главной воздушной гавани Крыма, рейсы, запланированные на отправление из Симферополя, задерживаются уже порядка четырех часов.

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Причины таких для таких мер, как объяснили пресс-службе аэропорта, являются плохие погодные условия. Пока что речь идет минимум о полутора десятках задержанных рейсах.

При этом, в телеграмм-канале Mash отмечают свою версию происходящего.

«Аэропорт Симферополя закрыли – и на вылет, и на прилет. С утра там все глухо, все рейсы разворачивают и перенаправляют – в Анапу и соседние города. А теперь две версии. Первая, официальная: ночью ремонтировали взлётку, закончить работы не успели, это меры безопасности. Вторая, возможная: в регионе ввели антитеррористические меры», – говорится в сообщении.