По одному Россия всех перебьет – экс-замглавы МИД Украины

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Новости Украины

У стран Запада нет шансов поодиночке справиться с Россией. Это можно сделать лишь объединившись, иначе всех их ждет печальный конец.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила советник председателя правления НАК «Нафтогаз», бывшая замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, Зеркаль уверена, что если все страны откажутся от закупки российской нефти, то эта зима станет последней, когда у России есть рычаги энергетического давления.

«Есть только один рецепт – тут или единство, или нас по одному всех разобьют. Эта зима будет последней, когда у Путина есть рычаги для шантажа, и он сейчас поднимает ставки на максимум. Потому что его задача – не допустить эмбарго на нефть, которое должно быть уже применено в декабре, и которое заработает. Потому что он лишится в один момент 50 процентов своего дохода от нефти. Это бешеные деньги, и он никуда не сможет эту нефть перенаправить, потому что ограничения существуют», – заявила Зеркаль.