Под окнами Зеленского едва не надавали тумаков его депутату

30.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Под зданием офиса президента Украины прошла акция протеста с требованием от Владимира Зеленского наложить вето на законы №1053-1 и №1073, которые повышают давление на малый и средний бизнес.

Видеозапись протестов опубликовали в эфире телеканала «НАШ», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В мероприятии приняли участие несколько сотен человек. Судя по транспарантам, на акцию протеста съехались представители предпринимателей со всех регионов Украины.

Митингующие заявили, что принятые новой Радой законы ведут к уничтожению упрощенной системы налогообложения. По словам участников акции, законопроекты направлены на борьбу с бизнесом и никак не наоборот. Однако, по мнению собравшихся, принятые законопроекты – далеко не единственная беда среднего и малого бизнеса на Украине.

«Мы приехали со всех уголков Украины, и будем требовать наложить вето, потому что у нас проблема не только кассовых аппаратов. Два месяца назад мы приезжали сюда и помогали Харькову. У них такая беда: наняли титушек, избили предпринимателей – один умер, двое в больнице! Можете себе представить, наняли адвоката – спалили адвокату машину. Никто из адвокатов не занимается этим делом.

Второй Днепропетровск – вы видели в Facebook, как избивали людей, как закапывали тракторами вместе с товаром и оборудованием. Потом Черкассы, мы недавно там были. Там олигарх построил супермаркет, и, чтобы у него была торговля, убрать 60 киосков, которые стояли рядом. Вот, кто наша беда – олигархи просто хотят нас вымести, считают нас костью в горле. Нет, мы люди, которые создали себе рабочее место!

Когда президент Зеленский шёл на выборы, говорил, что будет поддерживать малый с средний бизнес. Почему же ты сейчас не поддерживаешь, почему ты начал именно с малого бизнеса? Мне очень хочется, товарищ Володя президент, чтобы вы, президент со «Слуги народа» не превратились в слугу олигархов», – возмутилась представитель Союза предпринимателей.

После чего к протестующим вышел народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко и попытался успокоить людей обещанием «разобраться», однако ему не поверили, так как наложить вето может только президент. Нардепа освистали и прогнали под крики «Ганьба».

«Если товарищ Володя не выйдет к нам и не скажет: «Да, действительно, мы готовы опять войти в диалог, не будем принимать те законы, которые уничтожат нас, наш бизнес и наше существование. Если вам мало людей, которые здесь сейчас – их здесь будет тысячи», – пообещал один из митингующих.