По опыту Израиля: России нужно ликвидировать убийц одесситов

06.05.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Организаторы и исполнители убийства сторонников Русской весны в одесском Доме профсоюзов должны быть ликвидированы по опыту спецслужб Израиля.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил российский журналист, военный обозреватель Максим Калашников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень сильный моральный кризис, потому что те, кто поверил в Россию, погибли мучительной смертью, их предали фактически символической казни, не считаясь ни с чьим мнением. А те, кто казнил, кто жёг, подносил бензин, призывал заживо жарить, и до сих пор, кстати, приходит с шампурами шашлыка на Куликово поле – они живут и процветают.

Я хочу напомнить, что Израиль уничтожил всех, кто убил его олимпийскую команду в Мюнхене. А эти ходят, хотя, всем известно, где кто в Одессе живёт. Весь мир увидел: если ты имеешь дело с Москвой, тебя никто не защитит. Это страшные последствия, которые нужно будет ликвидировать», – сказал Калашников.

Он полагает, что России следует действовать на Украине максимально жестко.

«Отказ от планов спасти Одессу, быстро ввести войска и пресечь войну на корню обернулся огромными экономическими потерями и затратами…ты экономил на строительстве моста в Крым и тебе не надо было тянуть Турецкий поток, ублажать Эрдогана. А это 17 млрд. долларов на круг. Ты бы не оставлял без воды Крым. А сейчас экономические потери Крыма около 200 млрд. только сельского хозяйства, за счёт этой водной блокады. И мог бы налаживать экспорт того же газа в Европу. То есть, налицо громадные экономические потери от той нерешительности, упущенного шанса», – рассказал журналист.