20.08.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Политика, Россия, Украина
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По переговорам Путина и Зеленского вопросов пока больше, чем ответов – Песков

Конкретных наметок по возможным параметрам новой встречи в “нормандском формате”, а также о дате двусторонних контактов президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским пока нет, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

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“Нет, пока никакой даты не фигурирует”, — сказал он, отвечая на вопрос о ходе подготовки новой встречи “нормандской четверки”. Говоря о сроках возможной встречи Путина и Зеленского, Песков уточнил: “Пока никаких наметок нет по возможной встрече с президентом Зеленским”.

Говоря о подготовке к очередной встрече в “нормандском формате”, Песков отметил, что существуют определенные сроки проведения встреч экспертов, встреч помощников президентов. “Собственно там и будет идти на экспертном уровне подготовка”, — сказал он.

При этом представитель Кремля заметил, что в плане проведения переговоров президентов России и Украины “вопросов больше, чем ответов”.

“Пока никаких наметок нет по встрече с президентом Зеленским, также нет никаких наметок по срокам проведения нормандского формата, — повторил представитель Кремля. — Работа ведется. Как будет что-то согласовано, мы вас проинформируем”. Пресс-секретарь президента добавил, что встреча помощников глав государств может состояться в ближайшее время.

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