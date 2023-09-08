«По полной его»: в Севастополе требуют уголовного дела для вандала-заукраинца

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Севастополе задержали очередного молодого «ждуна» Украины. 21-летний житель города Глеб Малков на следующий день после празднования «дня незалежности», 25 августа сорвал и стал топтаться по российскому флагу.

Его сняли на видео местные и попытались выяснить мотивы такой наглости, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

В ответ услышали шаблонные фразы украинской пропаганды в стиле «агрессор напал на мою родину», «Севастополь – цэ Украина» и так далее. Поисками заукраинца занялся «товарищ майор» и активисты движения «Крымский СМЕРШ».

«Малков Глеб Максимович 04.12.2001 года рождения, ты скажи, ты когда мозг свой повредил? Всю жизнь в Крыму прожил. Работаешь риелтором, получаешь рубли. Ты – гнида конченая, я не хочу видеть твоих извинений, я хочу видеть тебя в окопах ВСУ в роли пушечного мяса, тварь. Готовься к дальнему плаванию. P.S. стали известны подробности с видео, животное в Артбухте сняло флаг России и топтало его ногами. Это уголовное дело, по полной его, товарищ майор», – призывает телеграм-канал движения, который связывают с крымским блогером и волонтером Александром Талиповым.

Извинений, к слову, ждать долго не пришлось. Через короткое время после публикации первого ролика, в Сети появился второй, где Малков публично извиняется, уверяет, что сожалеет о содеянном и просит прощения у севастопольцев.