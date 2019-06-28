По Порошенко всё готово к быстрым и жёстким действиям. Срок – конец августа

28.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

На сегодняшний момент всё готово к быстрым и жёстким процессуальным действиям в отношении бывшего президента Петра Порошенко и его окружения. К концу августа нынешнего года новым прокурорам останется лишь завизировать подготовленные юристами обвинения документы о преступлениях Порошенко, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом написал в своем телеграм-канале украинский юрист и инициатор уголовного преследования Порошенко Андрей Портнов.

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“Почему до сих пор Порошенко не в тюрьме, а следствие так долго собирается с мыслями и действиями, несмотря на конкретные факты по совершенным Порошенко преступлениям. Зачем я продолжаю забрасывать правоохранительные органы заявлениями, ходатайствами и запросами. Эти вопросы иногда звучат от людей.

Потому что сейчас Порошенко всё ещё покрывает зацепившийся за стул Генеральный прокурор Луценко и его заместитель Стрижевская. Они борются в интересах Порошенко с каждым следственным действием и ходатайством.

Но наша задача, за оставшиеся полтора месяца власти этих чиновников, пройти весь бюрократический путь подготовки ареста имущества Порошенко, превращения его в статус подозреваемого и избрания ему меры пресечения. Это два параллельные пути, которые ещё некоторое время могут идти даже при явном саботаже Генерального прокурора.

Но как только два этих функционера уйдут в отставку, я не вижу ни одного шанса у Порошенко уйти от ответственности. К концу августа новым прокурорам останется лишь поставить несколько виз на всём том, что мы подготовили за это время. И не поставить их будет непросто ввиду явных доказательств, очевидных фактов и публичности процесса.

Мы ничего не делаем зря и не работаем на корзину. Всё готово к быстрым и жёстким процессуальным действиям. Мы работаем и параллельно ждём любого нового прокурора, продолжаем офшорное направление и не прекращаем наступление на преступное кубло”, – заверил Андрей Портнов.

Также Андрей Портнов опубликовал скриншот издания “Цензор нет” с жалобами соратников Порошенко на запланированные у них обыски. “Полностью разделяю обеспокоенность”, – прокомментировал юрист.

Как сообщал ПолитНавигатор, сегодня Государственное бюро расследований расследует 8 уголовных производств по тяжким обвинениям, в которых фигурирует Петр Порошенко. В то же время последние соцопросы говорят об уменьшении рейтингов партии Порошенко “Европейская солидарность” на попадание в новый созыв Верховной Рады Украины.