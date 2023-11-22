По поручению Макрона: болгарский премьер призвал «единой армией» противостоять ЧВК «Вагнер»

Алексей Топоров.  
22.11.2023 22:58
  (Мск) , София
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Болгария, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Проституция, Россия, Скандал


Европейские государства должны объединиться для того, чтобы эффективно противостоять деятельности российских подразделений по всему миру.

Об этом в ходе выступления перед Европейским парламентом заявил премьер-министр Болгарии Николай Денков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейские государства должны объединиться для того, чтобы эффективно противостоять деятельности российских подразделений по всему...

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«В Африке – Габоне, Чаде, Гвинее, Мали и Буркина-Фасо военные совершили государственный переворот. Вызывает беспокойство тот факт, что некоторые из этих переворотов были совершены при решающей роли ЧВК «Вагнер».

А также мы видим, что гражданская война продолжается в Ливии, Эфиопии и Сомали. Мы также стали свидетелями многочисленных кровавых террористических актов во многих других африканских странах. Всё это свидетельствует о том, что наш мир очень нестабилен.

Мы не можем игнорировать все эти геополитические вызовы. Чтобы противостоять им, Европа должна быть сильной, а для этого ей необходимо объединиться», – сказал Денков.

Он подчеркнул, что для успешного противостояния «глобальным вызовам» странам Европы необходимо объединять военные усилия.

«Объединённая и сильная Европа должна быть более активной на международной арене, являясь надёжным гарантом мира. В то же время ЕС необходимо укреплять своё сотрудничество со стратегическими партнёрами, включая партнёров по НАТО. И стоит рассмотреть необходимость создания единой европейской армии», – добавил премьер-министр.

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