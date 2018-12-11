По поручению Порошенко украинская внешняя разведка разорвала все связи с СНГ

11.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

По поручению Петра Порошенко Служба внешней ращзведки Украины ( СВРУ) начала процедуру выхода из соглашения о принципах и основных направлениях сотрудничества органов безопасности и разведслужб государств-участников СНГ в сфере разведдеятельности с 1992 года, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщается на сайте спецслужбы.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Участие украинской разведки в этом договоре наряду с российскими спецслужбами является абсурдным, учитывая вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, которая продолжается уже пятый год. Украинской разведке достоверно известно, что российские спецслужбы еще в 2014 году направили мощный ресурс для недопущения выхода Украины из орбиты влияния Кремля. Все яснее становится то, что соответствующая масштабная операция осуществлялась спецслужбами РФ в Украине задолго до открытого вооруженного нападения на наше государство 2014 года”, — говорится в сообщении.

“Из-за активной поддержки Евроатлантическим сообществом Украины, за которой правда и справедливость, российские спецслужбы распространили свою разведывательно-подрывную деятельность и на страны-члены НАТО. Об этом свидетельствуют громкие шпионские скандалы с участием спецслужб РФ, которые произошли в последнее время в некоторых западных странах”, — добавили в украинской спецслужбе.