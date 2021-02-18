По правам человека и нечеловека тоже

18.02.2021, Москва, Платон Беседин

ЕСПЧ потребовал от России незамедлительно освободить Алексея Навального. Именно так – незамедлительно. И именно так – потребовал.

Это выглядит, с одной стороны, странно, но с другой – логично. Нечто подобное ожидалось. «Международное сообщество» всегда работает четко.

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Однако не стоит демонизировать ЕСПЧ, говоря, в том числе, и о том, что это бесполезная организация. Нет, занимается она и нужными вещами. В России, к слову, тоже. Будем откровенны, российская судебная система работает не без проблем и сбоев, и случается в ней всякое. Потому огненными стрелами тут метать не стоит.

Беда в том, что в случае Навального ЕСПЧ действует не просто избирательно, но неадекватно. Более того, суд, по сути, выполняет волю тех, кто стоит над данной организацией. Вообще вся эта ситуация с Навальным – вызов и провокация, причём, несомненно, срежиссированные. Вот ЕСПЧ и отыгрывает свою роль. Плохо, но предсказуемо.

Уверен, найдутся и те, кто станет ссылаться на требование данной организации как на нечто очень и очень весомое, даже как на истину в последней инстанции. В России вообще появилась прослойка тех, кто всегда и во всем аппелирует к «европейскому видению». Особенно, когда нейминг яркий, а тут, на секундочку, Европейский суд по правам человека. Не хухры-мухры, как молвил киногерой.

Однако вот в чем эправда: никакой ЕСПЧ не имеет права вмешиваться во внутренние дела России. И задача государства ни на йоту не допустить этого. Тем более, что в данном контексте ЕСПЧ действует не из правовых, а, главным образом, из политических соображений. Нет, это внутреннее дело России. И точка. Собственно, так и прописано в Конституции РФ.

А ЕСПЧ хорошо бы заняться реальными проблемами, а то, к сожалению, после Хельсинских соглашений «несоблюдение прав человека» чаще используется как предлог, как casus belli, недели как реальная забота и помощь. Жители бывшей Югославии подтвердят. И вот с этим, с матрицей двойных стандартов, определённо, не мешало бы разобраться.