По предложению Анны Кузнецовой партия «Единая Россия» изменила свой логотип

01.09.2021 11:52 (Мск), Москва, Светлана Савельева

Известно, что качественный и яркий логотип – важнейшая составляющая корпоративного стиля любой компании. Правильно используемый, он может оказать огромную помощь в привлечении нужной целевой группы.

С политическими эмблемами ситуация очень похожая. Можно сказать, что логотип представляет собой идеологическую суть партии в иллюстрированном виде. Именно поэтому его выбор и позиционирование является очень важной задачей любой политической силы. Поэтому правильная разработка лого – во многом залог успеха партии. И наоборот – если логотип сделан недостаточно хорошо, это может разрушить уже существующий положительный имидж.

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Партия «Единая Россия», несмотря на подчас справедливую критику, осторожно, но всегда последовательно и неуклонно ориентировала правительство РФ проводить социально направленную политику. Будь то введение и расширение материнского капитала, помощь многодетным семьям и многое другое. Возможно, некоторое изменение эмблемы более отчетливо подчеркнуло бы социальную направленность этой политической силы.

Интересную идею в начале августа озвучила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Принимая участие в открытии Штаба общественной поддержки «Единой России», она заметила:

«Я смотрю на логотип «Единой России», мне кажется, что медведю одиноко, семьи не хватает. Партия могла бы взять за основу своего логотипа не медведя, а образ многодетной семьи».

Когда омбудсмен 30 августа посещала Ростов, многие присутствующие заметили, что мероприятие «Особенное детство» проходило на фоне необычного логотипа «Единой России». Как можно было видеть, эмблема партии изменилась, и вместо одного медведя там присутствовала целая семья – добавились мама-мишка и трое медвежат.

Можно сказать, что это несколько неожиданное решение, с одной стороны, но с другой – вполне логичное и хорошо подходит для социально ориентированной политической силы. Ведь семья – это основа общества, его корень.

Как сказал великий русский философ Иван Ильин:

«Настоящая семья возникает из любви и дает человеку счастье. Семья есть первый, естественный и в то же время священный союз. Он призван строить этот союз на любви, на вере и на свободе, научиться в нем первым совестным движениям сердца и подняться от него к дальнейшим формам человеческого духовного единения – родине и государству».