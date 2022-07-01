«По-прежнему уже не будет»: Россию призывают переориентироваться на газовые рынок Азии

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Жесткие ограничительные меры Запада подталкивают Россию не только ускорять процесс импортозамещения и построения новой экономической модели, но и налаживать тесное сотрудничество с азиатскими странами.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности РФ Игорь Юшков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он пояснил, что перед руководством РФ стоят два важных вопроса – развитие крупнотоннажного производства СПГ и укрепление торговых связей с Дальним Востоком.

«Нам нужно переориентироваться на азиатские рынки. Европа – да, она с трудом отказывается от российского газа, и это займет долгий период. За несколько лет они попытаются радикально сократить зависимость от российского газа. Строят уже СПГ-терминалы. Та же самая Германия заявила, что для начала плывучие пригонит, потом стационарные большие построит. Нам же эти годы нужны для того, чтобы развернуться на азиатские рынки. Другой вопрос – как перебросить газ месторождения Западной Сибири, который сейчас по газопроводам идет в Европу, в направлении Азии», – рассуждает Юшков.

По мнению эксперта, существует несколько вариантов разрешения проблемы импорта газа – возобновление на взаимовыгодных условиях экономических отношений с Западом или взаимодействие с КНР.

«Один из вариантов – построить газопровод, но, соответственно, это привязка к одному покупателю. Мы видим на примере с Китаем, что никак «Газпром» не может с ним договориться по газопроводу «Сила Сибири-2». Переговоры идут, пытаются объяснять, что «Ребята, вы – следующие под этим прессом санкционного давления стран Запада». Во-вторых, этот СПГ, который европейцы будут оттягивать на себя и готовы переплачивать за него, он откуда уйдет в условиях, когда предложение ограничено? Он из Азии уйдет, поэтому вам, чтобы его сохранить, придется еще больше денег платить. Давайте лучше строить газопровод по приемлемым для нас и для вас ценам, продавать вам газ», – говорит аналитик.

Он подчеркнул, что при наличии мало- и среднетоннажных СПГ-заводов государство нуждается крупнотоннажных производственных сооружениях. Эксперт заверил, что повальной зависимости от западных технологий у РФ нет.

«Еще одно направление, которое позволяет выбирать рынки сбыта – это как раз СПГ. Сжижать газ, который добывается на Ямале, и отправлять его, в том числе, по Северному морскому пути на азиатские рынки. Безопасный маршрут, но у нас своей технологии для строительства именно крупнотоннажных СПГ-заводов – нет. Это большая проблема. Даже те проекты, которые сейчас строились («Арктика СПГ-2»), сталкиваются с проблемой… Непонятно, успеют ли все-таки доделать по старому проекту или нет. В остальных сферах есть, безусловно, сложности, но тотальной зависимости нет. Нужно, конечно, немного пошевеливаться поактивнее, потому что такое ощущение, что у многих компаний есть представление, что сейчас «как-нибудь что-нибудь рассосется», «более-менее по-прежнему будет». По-прежнему никак не будет, вся эта огромная масса культуры отмены не только на нас в гуманитарной сфере сваливается, но и в экономике», – подытожил Юшков.