06.07.2019, Москва, Елена Острякова
 
Молдова, Политика
Просмотров:

По приказу Плахотнюка может быть арестован молдавский министр

Бежавший из Молдавии олигарх Влад Плахотнюк продолжает контролировать генпрокурора страны Эдуарда Харунжена.

Об этом в эфире телеканала RTR Moldova заявил министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я ответственно заявляю, что нынешний генеральный прокурор сегодня делает то, что ему указывает лично Плахотнюк. Они общаются через посредников. Этот режим ушел мирно, но не до конца», – сказал Нэстасе.

Он рассказал, что еще 17 июня просил, чтобы генпрокурор обратился к парламенту с ходатайством о снятии депутатского иммунитета с Влада Плахотнюка и Илана Шора, бизнесмена, причастного к краже миллиарда евро из молдавских банков. Однако Харунжен не стал это делать.

При этом министр опасается, что генеральный прокурор может начать его преследовать.

«Он плюет в лицо этому обществу. Через два дня у меня не будет депутатского иммунитета, и у господина Хорунжина может появиться желание меня арестовать», – сказал Нэстасе.

Он призвал генерального прокурора добровольно подать в отставку, иначе «будет плохо и про те 100 тысяч, и про те машины». Что это значит, Нэстасе пояснить отказался.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть