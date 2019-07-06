По приказу Плахотнюка может быть арестован молдавский министр

06.07.2019, Москва, Елена Острякова

Бежавший из Молдавии олигарх Влад Плахотнюк продолжает контролировать генпрокурора страны Эдуарда Харунжена.

Об этом в эфире телеканала RTR Moldova заявил министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я ответственно заявляю, что нынешний генеральный прокурор сегодня делает то, что ему указывает лично Плахотнюк. Они общаются через посредников. Этот режим ушел мирно, но не до конца», – сказал Нэстасе.

Он рассказал, что еще 17 июня просил, чтобы генпрокурор обратился к парламенту с ходатайством о снятии депутатского иммунитета с Влада Плахотнюка и Илана Шора, бизнесмена, причастного к краже миллиарда евро из молдавских банков. Однако Харунжен не стал это делать.

При этом министр опасается, что генеральный прокурор может начать его преследовать.

«Он плюет в лицо этому обществу. Через два дня у меня не будет депутатского иммунитета, и у господина Хорунжина может появиться желание меня арестовать», – сказал Нэстасе.

Он призвал генерального прокурора добровольно подать в отставку, иначе «будет плохо и про те 100 тысяч, и про те машины». Что это значит, Нэстасе пояснить отказался.