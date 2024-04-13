По примеру героев Великой Отечественной: В России увековечивают память юных защитников Донбасса

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Кинокомпания «Триикс медиа», известная по фильмам «Небо», «Ржев», «Ленинград 46» и т.д., планирует приступить к съемке художественного сериала о героизме юных защитников Донбасса. Это будет первая картина в рамках проектов об СВО, посвященная данной теме.

Генпродюсер компании Сергей Щеглов, сообщил, что рабочее название ленты – «Дети Донбасса». Часть съемок будет проходить в населенных пунктах недалеко от зоны боевых действий – так съемочная группа хочет добиться достижения максимальной достоверности событий.

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Съемочные группы кинокомпании имеют большой опыт работы в различных горячих точках на территории стран Африки и Ближнего Востока.

«Мы хотим, чтобы о героизме детей Донбасса узнало как можно больше людей, особенно подростков, чтобы они понимали, через что пришлось пройти их сверстникам, проживающим на новых территориях. Уверены, что социальная значимость такого проекта абсолютно бесспорна», – сказал Щеглов.

Не только в кино будет увековечен подвиг юных защитников Родины. Специальным проектом занимается Российское военно-историческое общество. Так, в 2019 году в Архангельске был установлен памятник «Детям войны». Ещё один значимый проект – открытие обновленной экспозиции Музея «Юные защитники Родины» и памятник «Сынам полков» в Курске. Идейным вдохновителем проекта выступил советник председателя Российского военно-исторического общества Ростислав Мединский.

Недавно в Москве состоялась презентация книги «Юные защитники Родины. Память о вас никогда не умрет», посвященной героическим и трагическим судьбам самых Юных Героев в годы Великой Отечественной войны. В планах выход книги о современных юношах и девушках, которые сумели дать достойный отпор нацистам на Донбассе и в Новороссии.