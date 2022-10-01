По примеру Минобороны – «Газпром» запустил частичную поставку газа в Молдову

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Новости Украины

«Газпром» продолжит подавать газ в Молдову в октябре, но частично. Вместо необходимых стране 8,06 млн кубометров будет подаваться 5,7 млн в день. В Кишиневе рады и этому. Там опасались, что вентиль полностью перекроют.

Основания для этого были. В сентябре «Moldovagaz» выплатил российскому гиганту только за август 9,67 млн долларов, но не смог заплатить аванс 20 числа, обязательный по контракту.

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При этом президент России Майя Санду нагло утверждала, будто «Газпром» не хочет поставлять топливо, потому что, согласно формуле, его цена должна снизиться с 1880 до 1050 долларов.

«Долг «Газпрома» – выполнить свои контрактные обязательства перед Молдовой. Если они разорвут контракт, то понятно, что нам нет смысла покупать у них, потому что мы можем покупать на рынке. Газ есть, вопрос в том, какая будет цена», – заявила она.

Санду предпочла умолчать о том, что условия контракта не выполняет как раз Молдова. Еще до мая она должна была провести аудит своего долга за 1991-2021 годы в размере 709 млн долларов. Но Кишинев отстранил от процесса сверки россиян и начал искать аудиторов в Европе. В итоге конкурсные процедуры провести не успели, как оправдывалась Санду, «из-за войны». Теперь Молдова выделяет на проведение аудита из резервного фонда 800 000 евро, то есть сумму, превышающую предполагаемый долг.

«Это простая финансовая сверка, над которой сейчас работают сотрудники счетной палаты, я не верю в то, что эти специалисты не вышли на цифры, которые показали бы долг. Можно, конечно, уповать на международную обстановку и на космос, но мы-то ничего не делаем по выполнению даже тех обязательств, которые мы сами включили в контракт», – недоумевает бывший премьер Молдовы Ион Кику.

Но «Газпром» великодушно простил отсутствие аудита, а, следовательно, и долг. Что касается частичных поставок, то они не создадут Кишиневу серьезных проблем, поскольку по инициативе прозападного правительства Молдова снизила в сентябре потребление на 28%.

При этом тарифы на газ будут только расти. Об этом уже объявил вице-спикер Андрей Спыну.

«С 1 октября жители Молдовы будут платить взрывной тариф на газ – 29 леев 26 банов. Это самая высокая цена в регионе и выше средней по Европе (Украина – 5,16 лея, Румыния – 12,95 лея, средняя по Европе – 29,25 лея). К сожалению, молдаванам приходится платить самую высокую цену за российский газ. Власти должны потребовать деньги для этого у тех, кто запретил президенту Майе Санду и премьеру Наталье Гаврилице поехать в Москву, чтобы договориться о более низкой закупочной цене газа», -прокомментировал новость бывший президент Молдовы Игорь Додон.

Но Европа дает Молдове деньги с единственным условием: не оплачивать ими российский газ. По словам Сыпыну, кредит в 300 млн евро был получен Европейском банке реконструкции и развития под условие закупок у конкретных 7 компаний, утверждённых ЕБРР. Цена такого газа не уточняется.

Этот резервный газ Молдова собирается хранить… на Украине.

«Мы не видим никаких рисков в размещении резервов газа в Украине, поскольку хранилища расположены на западе страны, почти рядом с польской границей во Львове, а сами хранилища на большой глубине», – сказал Спыну.

Также Молдова и Украина хотят разблокировать Трансбалканский трубопровод и использовать его в виртуальном реверсивном режиме. Исторически этот трубопровод позволял транзит российского газа из Украины на Балканы и в Турцию. Теперь по нему пойдет СПГ с турецких или греческих терминалов. Какова будет цена такого топлива, не говорится.

В молдавском интернете получили популярность видеоролики, в которых изображаются нетрадиционные пути заработка на тепло. В одном из них отец семейства подрабатывает в стрип-клубе, чтобы оплатить вязанку хвороста. Молдавские СМИ пишут о подготовке коммунальных служб не к отопительному, а к холодному сезону.

А вот – ролик, где герои согреваются в холодном жилище за счёт интимной близости.

Молдавское правительство тоже ищет альтернативы. Спыну с гордостью объявил о закупках мазута (более дорогое топливо, чем газ). Однако, как поясняют специалисты, многие молдавские котельные просто технически не смогут на него перейти.

Молдавский премьер Наталья Гаврилица тоже успокаивает: Кишинев ведет переговоры с румынским правительством о закупке дров. Гаврилица преподносит это как акт небывалой дружбы и сотрудничества. Молдавское правительство уверяет: дров хватит всем, если ими не будут запасаться впрок.

Стоит ожидать и новых экзотических вариантов. Они ищутся с единственной целью – «не унижаться» поездками в Москву на переговоры о дополнительных поставках.

«Майя Санду вам не завхоз, чтобы ездить в Россию и договариваться по газу», – заявил член партии власти Оазу Нантой.

«У Майи Санду не было проблем со встречей с Козаком, чтобы стать премьер-министром, у нее не должно возникнуть проблем со встречей с русскими для пересмотра более выгодного контракта с «Газпромом», – возражает ему бывший соратник Санду по оппозиции Андрей Нэстасе.

«Гордость и нежелание высшего руководства страны вести переговоры с «Газпромом» дорого обходятся жителям Молдовы. Молдаване уже заплатили за газ на десятки миллионов долларов больше, чем могли бы, если бы «кто-то включил мозги» и договорился о более дешёвом голубом топливе для населения», – считает экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

Но Санду делает все возможное, чтобы чувствовать себя на гипотетических переговорах в Москве не в своей тарелке. Она озвучивает заявления по поводу каждого события военного конфликта на Украине, трактуя его в пользу Киева. Сейчас она оперативно осудила вхождение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.