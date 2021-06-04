По примеру Стерненко: из задержанного в Одессе нациста-рецидивиста лепят мученика

04.06.2021, Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

Уж не знаю, кто вообще по жизни «герои революции гидности» — может раньше в своих Стрыях и Гадячах они только тем и занимались, что бабушек через дорогу переводили (это был сарказм). Но если назвать любому одесситу имя главы местного «Автомайдана» Евгения Резвушкина, то вмиг возникнет ассоциация: ОПГ, рэкет, беспредел и руки, которые по локоть в крови.

3 июня Резвушкин был задержан в Одессе за вымогательство. «В ходе обыска правоохранители изъяли у него деньги, полученные преступным путем, и другие вещественные доказательства противоправной деятельности», — сообщила пресс-служба полиции.

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Но побратимы Резвушкина, такие же отморозки с уголовным прошлым и настоящим, уже ощетинились в холке: наших бьют!

Резвушкин, предводитель патриотов по вызову — ярчайший пример того выводка наци, который прикрывает преступления «славаукраиной», вовремя почуяв конъюнктуру.

Семь лет назад он жег шины и грабил золотые курятники «злочинной влады» совсем не ради искусства. И сегодня он не просто статист из зигующей толпы, нападающей на людей 9 Мая (которым на Украине лишь почет и уважуха) — Резвушкин «вышел в люди».

Он стал натуральным уголовником, оправдать злодейства которого не в силах даже лояльное к нацистам украинское законодательство. То есть, разжирел до такой патриотины, о которой с завидным постоянством выходят криминальные сюжеты на центральных телеканалах, не говоря уже о новостишках попроще — то обыск у патриотины проводят, то в перестрелке она участвует, то покалечила кого…

Приводить всю палитру его деяний не буду — тут, как говорится, каждый эпизод на уголовный многотомник потянет. При желании вы можете сами найти в интернете массу журналистских расследований, фигурантом которых является Резвушкин, причем, сразу вместе с номерами производств из Единого государственного реестра судебных дел Украины.

Но чтобы как-то проиллюстрировать личность Резвушкина для совсем не посвященных, приведу то, что сходу выдает Google.

«…стало известно, что наемники Резвушкина участвовали в налетах на фермеров в Одесской области — на их совести поджоги полей с пшеницей тем, кто отказывался давать его банде деньги».

«…в активе Резвушкина — избиение охранника одной из строек Одессы, блокирование работы завода в Одесской области, «наезд» на застройщика — тогда Резвушкин заявил, что если ему не принесут 20 тысяч долларов, то он заблокирует стройку».

«…суд рассматривает в отношении Резвушкина дело по статье «Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля». Заседание длится с марта 2019 года».

«…«активисты» Резвушкина устроили перестрелку с другими «активистами». Причиной разборки был конфликт двух чиновников из «Укртрансбезопасности», каждый из которых претендует на контроль над взвешиванием, а соответственно и «обилечиванием» грузовиков».

«…за избиение прокурора и нападение на главу телеканала, а также на руководителя отдела «Одесского облавтодора» Резвушкин не понес никакого наказания. Все это сошло ему с рук, как и стрельба возле села Дачное Одесской области».

«…сфера интересов организаций Резвушкина очень широка: от пунктов приема металла и рыбхозов до строительства и отжима общежитий. От участия в рейдерстве, крышевании игровых автоматов и банального рэкета он перешел к контрабанде».

(Кстати, вышеприведенные ремарки как нельзя лучше описывают послемайданную жизнь).

И вот, казалось бы — бандиты своей темной стороной жизни обычно не кичатся, ходят и оглядываются. Но наш-то оборзел до такой степени, что вершит судьбы привселюдно и среди белого дня. Вот тоже вам всезнающий Google:

«Резвушкин на своем автомобиле сбил 74-летнюю пенсионерку. Женщина с множественными переломами костей черепа была госпитализирована в городскую больницу №11».

Вам мало? Ну, держите еще! Помимо вышеперечисленного, Резвушкин проходит по делу о разграблении царского скифского кургана в Николаевской области, раскапывать который его люди, охраняющие «черных археологов», полезли почему-то с оружием. Ну а главное дело его жизни — крышевание и «отжим» незаконного игорного бизнеса. Правда, как говорят патриоты, Резвушкин, наоборот, мол, мир от подпольных казино спасал, поэтому и был, бедолага, задержан.

Однако у полицейских другая версия случившегося: Резвушкин, «прикрываясь общественной деятельностью, требовал у женщины ежемесячную плату — 80 000 гривен за так называемое крышевание бизнеса. За невыполнение своего требования он угрожал потерпевшей физической расправой и уничтожением имущества, которое ей принадлежит.

Женщина сразу обратилась в полицию… Мужчину задержали сразу после получения второй части денег, которые он требовал от потерпевшей… Злоумышленник неоднократно попадал в поле зрения полиции за хулиганство, незаконное обращение с оружием и насилие в отношении сотрудников полиции. За совершенное преступление ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет».

Однако в соцсетях уже начала разворачиваться кампания по обелению патриотины. И, главное, с какими доводами! «Уже забыли, как он помогал армии?!», — возмущается активистка Оксана Мартынова.

А давний подельник Резвушкина по баррикадам и разбою, аналогичный бандит Марк Гордиенко и вовсе «убил аргументом»: «Не мог Резвушкин крышевать казино без ведома местной полиции. Так что сказали А, говорим и Б… Он был частью украинского сопротивления русской весне и он был тем, кто вам, блядям, сделал эту жизнь, когда вы в тепле пишете сейчас свои радостно злобные посты… Но нивелировать его подвиги в деле защиты Украинской Одессы — это неправильно и мы это не позволим. Является ли это индульгенцией? Конечно, нет. Но смягчающим обстоятельством — наверное, да».

«Свободу Стерненко» одним словом — часть два.

Кстати, читателям, далеким от внутривидовых разборок патриотов, поступки Резвушкина должны быть известны хотя бы по тому факту, что это именно его машина с номером «666» ездит по Одессе 2 и 9 мая, включая фашистские марши, издеваясь над матерями погибших в день великой скорби, и изгаживая празднующим день Великой Победы (вы, наверное, на его рожу посмотреть хотели — «любуйтесь»).

Поэтому Гордиенко прав — такое «геройство» имеет все шансы перевесить в суде тонну тяжких преступлений. Тем более, на примере Стерненко и других радикалов мы прекрасно знаем, что патриоты— как тот шарик у ослика Иа: входят и выходят. Из тюрьмы. Даже за убийства.