По программам НАТО: в Британии датские и норвежские инструкторы начали обучение младших офицеров ВСУ

06.10.2022  09:27 (Мск), Лондон
Никита Еременко.  
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Великобритания, Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Политика, Украина
Новости Украины

На территории Великобритании началась подготовка младших командиров ВСУ по программам и стандартам НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

На территории Великобритании началась подготовка младших командиров ВСУ по программам и стандартам НАТО. Об...

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«В Великобритании началась подготовка младших командиров Вооруженных сил Украины. (…) Данный курс разработан на основе украинской программы учений сержантского состава с учетом боевого опыта Вооруженных сил Украины», – говорится в сообщении.

 

Курс предусматривает занятия по лидерству, психологической, методической, огневой, технической и тактической подготовке, а также международному гуманитарному праву.

Тренировки проводят  британские инструкторы с привлечением иностранных образцов вооружения и военной техники.

В Минобороны Украины отметили, что после успешного завершения обучения военнослужащих назначат на должности командиров отделений в подразделения разных родов войск.

К обучению украинских военных в Британии присоединятся норвежские специалисты.

«Украинские силы остро нуждаются в дальнейшей подготовке и образовании. В Норвегии положительно оценивают британскую инициативу обучать украинских военных в Великобритании. Мы будем участвовать в этой базовой подготовке солдат, как и другие страны», – заявил министр обороны Норвегии Бьорн Ариль Грамм.

Учить украинских военных в рамках программы под руководством Великобритании будут также 130 военных инструкторов из Дании.

Также в ведомстве Алексея Резникова сообщили о том, что уже более 200 украинских военных прошли учения на гаубицах M777, которые предоставили Украине США. С мая 2022 года учения с гаубицами прошли дополнительные «150 плюс» украинских бойцов, – сообщил спикер Пентагона Джон Кирби.

Военнослужащие США тренируют группы украинских военных на воинских частях за пределами Украины, ранее говорил Кирби. В частности, украинцы прошли обучение с использованием мобильной радиолокационной системы противовоздушной обороны Q-64.

«60 украинских солдат прошли обучение М-113, и еще около 50 сейчас проходят обучение», – сказал Кирби.

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