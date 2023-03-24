По пути Украины: Молдова рвет все соглашения с Россией

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Руководство Молдовы сделало ещё целый ряд шагов, направленных на дистанцирование от евразийского пространства и выход из общих форматов взаимодействия с Российской Федерацией.

Кабинет министров Дорина Речана одобрил отзыв Теодора Йову с должности заместителя директора Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств, главы Департамента экономического сотрудничества. Министр иностранных дел и европейской интеграции РМ Нику Попеску, объясняя данный шаг Кишинева, сослался на соглашение о выделении квот на назначение и ротацию заместителей председателя исполкома СНГ.

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Ранее, 2 февраля этого года, Молдова отозвала своего постоянного представителя в Межпарламентской ассамблее СНГ. Тот же Нику Попеску заявил о «неактуальности» членства в Содружестве, и пообещал, что Молдова в ближайшее время начнёт процедуру выхода из СНГ, в том числе из нескольких десятков соглашений в рамках Содружества, поскольку этого требует вступление в таможенный союз ЕС.

Кроме того, Молдова намерена денонсировать соглашение о международно-правовых гарантиях беспрепятственной и независимой деятельности телерадиокомпании «Мир». С такой инициативой выступил председатель правительства Артур Мижа на заседании парламентской комиссии по внешней политике.

По его словам, Молдова ежегодно тратит на содержание этого канала 3,6 миллионов, не имея от этого никаких выгод. Более того, по словам Мижи, Молдова вложила в создание телекомпании «Мир» 40 миллионов леев, и теперь может потребовать их назад.

В довершение ко всему, Молдова прекращает свою работу в Объединённой контрольной комиссии в Зоне безопасности. Это в своем интервью подтвердил теперь уже бывший сопредседатель ОКК от Молдовы Александр Фленкя. Он больше не является советником вице-премьера по реинтеграции Олега Серебряна и не является на заседания ОКК.

В отсутствии подписи сопредседателя от одной из сторон нельзя говорить о полной силе документов, которые заключают стороны на заседаниях. Более того, представители Кишинева всегда могут сослаться на то, что у них не был назначен сопредседатель.

«Мои полномочия прекратились в связи со сменой правительства, так как мандат советников истекает с полномочиями премьера-министра. Новый глава правительства эти полномочия не продлил. Глава делегации Молдовы в ОКК — это не правительственная должность, эта функция, которую ты исполняешь, будучи в государственной должности», — сказал Фленкя в интервью Newsmaker.md.

Тем самым власти Молдовы демонстрируют, что они, мягко говоря, не заинтересованы в продолжении миротворческой операции.

Впрочем, президент Майя Санду ещё в прошлом году заявляла о намерении денонсировать российско-молдавское соглашение 1992 года об урегулировании конфликта.

«Это Соглашение было подписано под угрозой со стороны 14-й Армии, которая, очевидно, не пришла сюда с мирными целями. В результате мы оказались наедине с проблемой, которую мы не разрешили до сих пор – это приднестровский конфликт. Понятно, что если бы не было российского присутствия и поддержки тираспольского режима со стороны Российской Федерации, этот конфликт уже мог бы быть решен», – заявила она в годовщину 30-летия миротворческой операции на Днестре.

Молдавские лидеры не осознают до конца, к чему приведёт выход из СНГ и из соглашения 1992 года.

«Выход Молдовы из СНГ может стать для страны катастрофой, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», – уверен депутат парламента Молдовы от Блока коммунистов и социалистов Василий Боля.

По словам парламентария, если Молдова выйдет в одностороннем порядке из СНГ, то страну ждут те же проблемы, которые приобрела Грузия в 2008-2009 гг.

«В первую очередь это влечет за собой отмену безвизового режима, и, соответственно, возникает проблема с перемещением граждан Молдовы на просторах СНГ. Полмиллиона граждан Молдовы работают на территории России. Они обеспечивают приток денежных переводов в страну. Здесь появится очень большая проблема в первую очередь гуманитарного характера. Все граждане Молдовы в одночасье должны будут покинуть Россию. После они должны открывать визу в Россию, в том числе трудовую, и ехать обратно в эту страну», – отметил Василий Боля в интервью порталу «Евразия Эксперт».

Экономика и хозяйство Молдовы критически зависят от отношений не только с Россией и Белоруссией, но и с другими странами СНГ. Казахстанский бизнес модернизирует железную дорогу Молдовы, от железнодорожного полотна до современных локомотивов. Текстильная промышленность страны зависит от поставок хлопкового сырья из Узбекистана и Таджикистана.

В СНГ, помимо России и Белоруссии, входят Армения, Азербайджан, Казахстан, с которыми Молдова в последние годы наращивала экономическое сотрудничество. Казахстанский бизнес модернизирует железную дорогу Молдовы, от современных локомотивов до обновления железнодорожного полотна. У Молдовы есть проекты и с другими странами. В частности, в текстильной промышленности мы должны иметь связи с Узбекистаном и Таджикистаном.

«В одночасье Молдове придется начинать переговоры, подписывать, ратифицировать такой документ с каждой страной-членом СНГ. Эта работа растянется на годы. Это принесет немало хлопот и дополнительных проблем гражданам Молдовы. Есть и другие договора, касающиеся экстрадиции преступников, борьбы с организованной преступностью, терроризмом, взаимодействия правоохранительных структур. У Молдовы за годы пребывания в СНГ сформировались механизмы взаимодействия государственных органов. Если будет принято необдуманное решение о выходе, то нашу страну ждет множество проблем, которые неизвестно когда будут решены», – отмечает Василий Боля.

По его словам, выход Молдовы из СНГ скажется и на тех 630 выпускниках молдавских лицеев, которые захотят продолжить образование в вузах Содружества, и на инновациях и исследованиях, которые совместно проводятся между учеными наших стран-членов объединения.

«В рамках СНГ есть и международные договоры, касающиеся развития науки, техники и образования, которые в какой-то мере улучшают качество сотрудничества в этой сфере. Соответственно, выход Молдовы из СНГ в одночасье положит конец той кооперации в науке и образовании, которая имелась до сих пор», – считает парламентарий.

Ещё с большими трудностями страна столкнётся в случае денонсации Соглашения 1992 года. Экс-министр иностранных дел Приднестровья Нина Шевчук в своей статье, опубликованной на сайте «Россия в глобальной политике» отмечает, что выход Молдовы из Соглашения в период стагнации переговорного процесса и в условиях отсутствия других международных механизмов предупреждения новых актов военной агрессии поставит перед Москвой вопрос о безопасности более 200 тысяч проживающих в Приднестровье российских граждан.

«Важно при этом понимать, что в соответствии с соглашением (статья 8) будет утрачен миротворческий статус трёх военных контингентов, что, в свою очередь, снимет с воинских формирований ограничения, наложенные миротворческим мандатом. А обеспечение соблюдения в зоне безопасности режима прекращения огня в таком случае будет оставлено без внешнего контроля», – указывает Нина Шевчук.

Она напоминает, что в городе Бендеры – районе с повышенным режимом безопасности со времён окончания вооружённой фазы конфликта – действует двойная юрисдикция, что привело к нахождению там одновременно представителей силовых структур обеих сторон конфликта.

В городе, наибольшая часть которого контролируется приднестровскими властями, действуют и молдавские органы с вооружёнными сотрудниками: полиция, дорожная полиция, прокуратура, таможенные и пограничные отделения, суд и даже пенитенциарное учреждение.

«Такое двоевластие периодически приводит к инцидентам, спорам и столкновениям между силовиками, подчинёнными разным сторонам. Это много раз становилось предметом совместного реагирования и обсуждений в ходе заседаний ОКК», – отмечает экс-глава приднестровской дипломатии.

Кроме того, денонсация Соглашения 1992 года неизбежно потребует выхода Молдовы из ещё одного российско-молдавского договора – соглашения «О правовом статусе, порядке и сроках вывода воинских формирований Российской Федерации, временно находящихся на территории Республики Молдовы», которое было подписано в 1994 году и так же, как соглашение 1992 г., было депонировано в ООН.

«В этом документе указано, что вывод российских войск будет синхронизирован с «политическим урегулированием приднестровского конфликта и определением особого статуса Приднестровского региона Республики Молдовы». А значит – выход из договора может прочитываться как односторонний отказ от продолжения мирного урегулирования», – отмечает Нина Шевчук.

Режим Майи Санду в своей деятельности не раз демонстрировал, что у этих людей нет никаких тормозов. Это лишний раз подтвердило демонстративное попрание конституции и настроений большинства населения в вопросе переименования государственного языка в румынский.

Кураторы этого режима могут дать заднюю только в случае, если протесты действительно станут массовыми. Возможно, угроза войны и визового режима с Россией станет той последней каплей, которая заставит все оппозиционные силы объединиться и вывести на улицы всех своих сторонников. В отличие от Украины, в Молдове пока нет нацистских отморозков в камуфляже, способных запугать народные массы.