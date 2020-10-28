По пути в Крым Турция потеряет Стамбул

28.10.2020, Киев, Ольга Козаченко

Президент Турции Рэджеп Эрдоган не против, чтобы Крым снова стал турецким, как это было во времена Османской империи.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в беседе с киевской интернет-газетой «Страна» высказывает живущий на Украине турецкий оппозиционный журналист Юнус Эрдогду.

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«Многие турки действительно считают Крым турецкой землей, а все заявления Эрдогана – это чистый популизм. Сегодня он говорит одно, завтра – другое. На самом деле у властей есть стратегия по Крыму, но она не разглашается. Эрдоган, конечно, хотел бы ввернуть Крым, как и турки-националисты, с которыми он заигрывает. А пока же президент пытается лавировать между Украиной и Россией, отстаивая собственные интересы в регионе», – говорит Эрдогду.

Он обращает внимание, что официально Эрдоган постоянно повторяет, что Турция не признает вхождение Крыма в состав России.

«А какие конкретные санкции он предпринимает против России? Почему бы не закрыть пролив Босфор для российских военных и коммерческий кораблей? Закрытие жизненно важных для России проливов могло бы за неделю вернуть Крым в состав Украины. Но Эрдоган этого не сделал, потому что Россия – очень сильная, включая военных и разведку, прежде всего в Турции. Некоторые турки думают, что могут прокатиться на лошади и взять Москву, но власти понимают, что по пути в Крым они потеряют Стамбул», – считает журналист.

По его словам, сейчас кто-то хочет столкнуть лбами Россию и Турцию.

«А кому нужна война между Россией и Турцией, кому нужно вымотать битвами обе страны, особенно учитывая напряженность между ними и Западом? Тут задействованы геополитические интересы», – подчеркнул Эрдогду.

Он также говорит, что крымская тема в Турции разгоняется националистами, которые призывают вернуть.