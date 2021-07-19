«По пять боевых выходов в день, выжил после подрыва на мине» – байки от Арестовича

19.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Бывший украинский актер, позиционирующий себя как офицер ГУР, а ныне – спикер в Трехсторонней контактной группе и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович похвастался боевыми выходами во время службы на Донбассе.

В эфире телеканала «Украина 24» он заявил, что во время службы в 2014 – 2015 годах под Мариуполем совершал по пять вылазок на территорию противника в сутки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня же специальность разведчик. Надо там вести разведку, например: «Ну, пошли, покажу, как готовиться, как выходить, как выполнять, как возвращаться». Кто-то пошел, кто-то не пошел. Потом начинается, тебе говорят, прибегает какой-то заместитель командующего группировкой и говорит: «Мы хотим узнать информацию, а никто не идет, невозможно найти человека. Тогда ты берешь и идешь». И так далее. 30 [боевых выходов] – это же фигура речи, их намного больше было, кто их там считает? Это вообще несерьёзно считать», – утверждает Арестович.

«Потом, если говорить профессионально – это выход в «серую зону» или за линию, в тыл противника. Это же очень разные выходы. Их никто не считал. У меня были дни под Мариуполем, когда я по пять в сутки делал. То есть кто их там считает, скажите, пожалуйста», – заявил Арестович.

Также он рассказал, как оказался единственным, не получившим увечий после подрыва на мине в Донецкой области.

«В 18-м я пошел сходить посмотреть, что такое пехота первой линии. 72-я бригада, Светлодарская дуга, и там в рамках определенных контр-снайперских мероприятий, скажем так, я в составе группы из пяти человек при выходе на позиции противника подрываюсь на мине, которая похожа на ЗМ. ЗМ-72 – это «ведьма», очень неприятная мина, она подскакивает и разлетаются шарики. Саперы профессиональные мне рассказывали, что если отслеживать информацию, эту войну пережили два человека, которые невредимы были после подрыва ЗМ – я и еще один. Остальные или раненые, или убитые. Так и было – из пяти человек двое погибли, двое были тяжело ранены, я единственный, невредимый остался», – утверждает чиновник.

Отметим, что к Арестовичу имеется масса вопросов даже со стороны украинских боевиков, которые сомневаются в том, что он действительно проходил службу на линии фронта, и, тем более, выполнял функции разведчика. Известно также, что в 2005 году он вступил в партию находящегося в розыске в РФ украинского боевика Дмитрия Корчинского «Братство» и стал его заместителем.