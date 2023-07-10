«По пять ранений!» – Гурулёв рассказал, как герои СВО остаются без заслуженных наград

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Многие герои СВО, штурмовики, не могут получить заслуженных в бою наград из-за того, что с них до сих пор не снята судимость, и законодательство РФ не позволяет выдавать им ордена.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил депутат Госдумы генерал Андрей Гурулёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Касательно отряда «Шторм-Z» – воинская дисциплина там на высочайшем уровне. В каменных лесах столько этих «друзей» осталось противника, от «Шторма-Z». Но есть серьёзный момент. Мне мои бывшие коллеги говорят: «Товарищ командующий, там мужики по три подвига совершили, цены им нет, а госнаграду мы дать не можем, потому что пока судимость не снята, у нас награду дать нельзя». Там действительно есть такие, что он пять раз раненый, с фронта ни разу не уехал, уничтожил немереное количество этих уродов, а ему: «Подождите ещё три месяца. Когда помилование произойдёт, тогда, глядишь, что-нибудь может и дадут», – возмутился депутат.

Он подчеркнул, что исправляться положение должно изменениями в законодательстве.

«Это крайне краеугольный вопрос на сегодняшний день, закон у нас такой. И это срочно надо менять», – призвал Гурулёв.